Zurich Film Festival ehrt Jake Gyllenhaal

Großansicht Jake Gyllenhaal (Bild: Kurt Krieger) Jake Gyllenhaal (Bild: Kurt Krieger)

Neben Andrew Garfield erhält auch Jake Gyllenhaal in diesem Jahr den Golden Eye Award des Zurich Film Festival . Wie das Festival jetzt bekannt gab, wird Gyllenhaal persönlich nach Zürich kommen, um dort am 3. Oktober die Auszeichnung entgegen zu nehmen und seinen neuen Film "Stronger" vorzustellen.In David Gordon Greens auf einer wahren Begebenheit basierendem Drama spielt Gyllenhaal den Jeff Bauman, der beim Boston Marathon 2013 an der Ziellienie auf seine Ex-Freundin Erin ( Tatiana Maslany ), die er zurückgewinnen wollte, wartete. Als dort dann eine Bombe explodierte, verlor Bauman beide Beine. Nachdem Bauman im Krankenhaus aus der Bewusstlosigkeit aufgewacht war, konnte er der Polizei entscheidende Hinweise zur Ergreifung eines der Täter geben. Für ihn selbst begann mit Unterstützung von Erin und seiner Familie ein monatelanger Kampf körperlicher und psychischer Rehabilitation."Jake Gyllenhaal" ist einer der interessantesten und vielseitigsten Filmschauspieler der Gegenwart. Wir sind sehr erfreut, ihn mit dem Golden Eye Award auszuzeichnen und seinen Film 'Stronger' im Rahmen des Festivals zu zeigen", erklärten die beiden Co-Direktoren des Zurich Film Festival, Nadja Schildknecht und Karl Spoerri

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Festivals Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen