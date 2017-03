Zukunft Europas steht im Mittelpunkt beim DOK.fest München

Das DOK.fest München legt in diesem Jahr einen Schwerpunkt auf die ungewisse Zukunft Europas nach dem Brexit, den bevorstehenden Wahlen in Frankreich und den Niederlanden und der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten.Wie die Veranstalter heute bekannt geben, geht die Fokusreihe DOK.euro.visionen der Frage nach: Was macht Europa für uns aus, was bedeutet es für jeden einzelnen? Dazu bieten "sieben sehr verschiedene Filme" wie Olivier Babinets César-prämierte Dokumentation "Swagger" "einen differenzierten Blick auf Europas Gegenwart und Zukunft". Die Retrospektive des DOK.fest München widmet sich dem Dokumentarfilmer und Journalisten Georg Stefan Troller , der 1921 als Sohn jüdischer Eltern in Österreich geboren worden war, knapp der Deportation entkam und als US-Soldat im Zweiten Weltkrieg kämpfte. Ab dem 1960er Jahren etablierte er einige journalistische Formate bei ARD und ZDF und produzierte u.a. Dokumentarfilme über Muhammad Ali und den Vietnam-Veteranen Ron Kovic. Im Rahmen einer Werkschau stellt Troller beim DOK.fest München mehrere seiner Filme persönlich vor.Im vergangenen Jahr wurde mit 38.000 Besuchern ein neuer Rekord beim DOK.fest München aufgestellt. Daher dauert es in diesem Jahr vom 3. bis 14. Mai auch volle elf Tage, wie die Veranstalter betonen. Festivalleiter Daniel Sponsel : "Für das DOK.fest München war die Chance noch nie so greifbar, das wichtigste und größte Dokumentarfilmfestival Deutschlands zu werden. Dank der für 2017 angepassten Förderung von Land und Stadt ( wir berichteten ) sind unsere Möglichkeiten weiter gewachsen, dafür sind wir sehr dankbar. Um das Festival international entsprechend zu positionieren und verstärkt Premieren präsentieren zu können, wäre eine weitere Erhöhung der Mittel der nächste logische Schritt - und das sollte unser aller Ziel sein, um den Kultur- und Medienstandort München weiter zu stärken."Weitere Informationen unter www.dokfest-muenchen.de

