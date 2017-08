"Zimmer mit Stall" (AT) im Dreh

Noch bis Mitte September inszeniert Ingo Rasper in München und Umgebung die Komödie "Zimmer mit Stall" (AT) nach einem Drehbuch, das er zusammen mit Kathrin Richter und Jürgen Schlagenhof geschrieben hat. Aglaia Szyszkowitz spielt darin Sophie, die vom Stadtleben genug hat und einen Hof in den Bergen kaufen will. Sehr zum Ärgernis ihres Mannes Philippe ( Francois Smesny ) zieht sie ihren Plan auch durch. Philippe nimmt sich eine Auszeit und so zieht Sophie alleine mit ihrer 15-jährigen Tochter Leonie (Alina Abgarjan) aufs Land. Dort trifft sie auf den bisherigen Bewohner des Fuchsbichlerhofs, Barthl ( Friedrich von Thun ), der sich in dem zwischen seinem Bruder Ludwig ( Christian Hoening ) und Sophie geschlossenen Kaufvertrag ein "Stallrecht" hat zusichern lassen. Doch anstelle von Tieren zieht der störrische Barthl nun selbst dort ein und ein Kleinkrieg zwischen ihm und Sophie beginnt. Dieser findet seinen Höhepunkt, als Sophie Urlauber auf dem Hof einquartieren will."Zimmer mit Stall" (AT) wird von Roxy Film (Produzenten: Andreas Richter Annie Brunner ) im Auftrag von ARD Degeto fürs Erste für eine Ausstrahlung im Rahmen von "Endlich Freitag im Ersten" produziert. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.

Quelle: Blickpunkt:Film

