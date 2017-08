ZDF terminiert Steinbichler-Drama

Großansicht "Eine unerhörte Frau" mit Romy Birk und Rosalie Thomass (Bild: Wild Bunch (Central)) "Eine unerhörte Frau" mit Romy Birk und Rosalie Thomass (Bild: Wild Bunch (Central))

Der Werdegang von Hans Steinbichlers ZDF -Drama "Eine unerhörte Frau" war außergewöhnlich. Die Lailaps -Produktion lief als Deutschlandpremiere 2016 in der TV-Sektion des Filmfest Münchens. Dort sorgte der bewegende Film über den bedingungslosen Kampf einer von Rosalie Thomass gespielten Mutter für ihre schwer kranke Tochter ( Romy Butz ) für so viel Aufsehen, dass Wild Bunch den Film ins Kino brachte. Der erhoffte Erfolg blieb in Anbetracht von rund 15.000 Besuchern aus. Dennoch darf das Kreativteam um Steinbichler den Schritt auf die große Leinwand als Ritterschlag für ihr sehenswertes Werk betrachten.Ein gutes Jahr nach dem Kinostart am 8. Oktober 2016 kommt "Eine unerhörte Frau" nun ins Fernsehen. Dass das ZDF den Film als besonders einstuft, zeigt der Sendeplatz. Er läuft am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit um 20.15 Uhr.

Quelle: Blickpunkt:Film

