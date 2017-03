"You Are Wanted"-Preview steht online

Großansicht Matthias Schweighöfer und Alexandra Maria Lara in "You Are Wanted" (Bild: Amazon Video Deutschland) Matthias Schweighöfer und Alexandra Maria Lara in "You Are Wanted" (Bild: Amazon Video Deutschland)

Das Medienecho war gewaltig, als Amazon im Februar 2016 quasi aus dem Windschatten von "Babylon Berlin" herausschnellte und mit der Ankündigung seiner ersten deutschen Originals-Serie "You Are Wanted" auch Mitbewerber Netflix deutlich abhängte. Gute zwölf Monate später ist das Resultat, das Matthias Schweighöfer und seine Mitstreiter auf die Beine gestellt haben, ready to launch. Am 17. März kommt es bei Amazon zum bislang größten Start einer deutschen Serie ( wir berichteten ).Blickpunkt:Film-Redaktionsleiter Thomas Schultze hat die ersten beiden Folgen beretis gesehen. Seine Eindrücke lesen Sie hier

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Produktion Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen