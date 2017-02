Ymagis-Gruppe steigert Jahresumsatz um 13 Prozent

Die Ymagis-Gruppe hat ihre Umsatzzahlen für das vierte Quartal sowie das Gesamtjahr 2016 vorgelegt. Gegenüber den ersten neun Monaten schwächte sich das Wachstum leicht ab, so lagen die Umsätze zwischen Oktober und Dezember 2016 mit 52,3 Mio. Euro nur um 1,6 Prozent über jenen des Vorjahreszeitraums. Zum Vergleich: Im dritten Quartal des vergangenen Jahres war noch ein Zuwachs von 11,6 Prozent erreicht worden. Im Gesamtjahr setzte Ymagis über seine verschiedenen Sparten hinweg kumulativ 178,2 Mio. Euro um, das entspricht einem Plus von 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Zurückzuführen ist das Wachstum auf diverse Zukäufe, die Ymagis innerhalb der vergangenen 18 Monate getätigt hat, darunter nicht zuletzt das Traditionsunternehmen Eclair. Die Eigenentwicklung EclairColor ist bereits in ersten deutschen Kinos im Einsatz und wurde unter anderem am Rande der Berlinale präsentiert.Während der Geschäftsbereich VPF mit dem Auslaufen entsprechender Modelle erwartungsgemäß weiter schrumpft (für das Gesamtjahr um 5,8 Prozent auf 69,5 Mio.) und damit auch anteilig kontinuierlich weniger zum Gesamtumsatz beiträgt (zuletzt 39 Prozent gegenüber 46,8 Prozent in 2015), ist der Bereich Content Services ein echter Wachstumstreiber. Der Gesamtumsatz dieser Sparte stieg von 2015 auf 2016 um satte 94,2 Prozent; von 24,5 auf 47,7 Mio. Euro. Wichtigster Teilbereich sind dabei Distributionslösungen.Zusammengenommen stehen die Bereiche Exhibitor Services und Content Services nun für 61 Prozent des Gesamtumsatzes. Auf sie entfielen zuletzt 108,7 Mio. Euro, ein Anstieg von rund 30 Prozent gegenüber 2015.Aus der Position eines europäischen Marktführers heraus strebe die Ymagis-Gruppe für die beiden Bereich Exhibitor Services und Content Services ein jährliches Wachstum von mindestens zehn Prozent an. Die Position in Europa habe man 2016 nicht zuletzt mit wichtigen Schlüsselverträgen in Italien, Spanien, Deutschland, der Türkei und Osteuropa gefestigt. Zudem befinde man sich in Verhandlungen mit der China Film Equipment Corporation ( wir berichteten ).

Quelle: Blickpunkt:Film

