Ymagis gibt ersten "Sphera"-Standort bekannt

Großansicht Die Bestuhlung wurde exklusiv für Sphera entwickelt und produziert (Bild: Ymagis) Die Bestuhlung wurde exklusiv für Sphera entwickelt und produziert (Bild: Ymagis)

Bereits Anfang Oktober soll in Athen der erste Kinosaal eröffnet werden, den die Ymagis-Gruppe auf Basis ihres neuen Premiumkonzepts gestaltet. Der Dienstleistungsspezialist gab jetzt den Abschluss eines entsprechenden Vertrages mit der griechischen Kette Village Cinemas bekannt, die ihr Haus im Einkaufszentrum The Mall für diesen Pionierschritt auswählte.Der neue Premiumsaal wird nach Angaben von Ymagis über eine 25 Meter breite, von Wand zu Wand reichende Leinwand und 669 Premiumsitze verfügen, die exklusiv für das Sphera-Konzept entworfen und produziert wurden. 4K-3D-Projektion wird von einem Dolby-Atmos-System mit einem innovativen Subwoofer-System und einer neuartigen Wandstruktur für weiter verbesserte Akustik komplementiert. Zudem soll ein dynamisches Beleuchtungskonzept Akzente setzen."Nachdem wir unser neues Premiumkonzept im März enthüllt haben, freuen wir uns nun außerordentlich, eine Partnerschaft mit einem so renommierten Betreiber wie Village Cinemas geknüpft zu haben, die ihr Flaggschiff für die Installation ausgewählt haben", erklärt Jean Mizrahi , Gründer, Präsident und CEO der Ymagis-Gruppe. "Den Besuchern von Village Cinemas künftig eine einzigartige Erfahrung bieten zu können, motiviert uns ungemein und steht für unsere Strategie, die Kinobetreiber mit Innovationen zu versorgen."Für Till Cussmann , SVP der Ymagis-Tochter CinemaNext ist Sphera eine "Schlüsseltechnologie", um das Kinoerlebnis dramatisch zu verbessern. Dazu zählten nicht nur Bild und Ton auf höchstem Niveau, sondern auch ein modernes Design.Laut George Christodoulou, CEO von Village Cinemas, ist die Implementierung von Sphera als Schaffung des ersten Premiumangebots der Kette Teil eines großangelegten Modernisierungsplans für das 14-Saal-Haus in Athen. Mit dem "überaus ansprechenden Konzept" von Sphera werde man den Gästen künftig ein Erlebnis auf einem neuen Level bieten können.

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Kino Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen