Wolfgang Döllerer übernimmt Leitung des Delphi Lux

Die Yorck-Kinogruppe hat ihr Theaterleiterteam verstärkt und bekannt gegeben, wer künftig das neue Yorck-Flaggschiff Delphi Lux sowie das renommierte Kino International führen wird.Das derzeit im Bau befindliche Delphi Lux soll im Frühsommer 2017 eröffnen ( wir berichteten ) - und seine Leitung wird Wolfgang Döllerer übernehmen, der seit Anfang des Jahres für die Yorck-Kino GmbH tätig ist und entsprechend auch die finale Bau- und Ausstattungsphase vor der Eröffnung des Hauses begleiten wird.Laut einer Pressemitteilung der Yorck-Kinogruppe ist Döllerer, der bereits in mehreren Filmtheatern in Deutschland (Bonn, Mainz und Berlin) als Theaterleiter verantwortlich zeichnete, unter anderem durch seine bisherige Tätigkeit als Theaterleiter des Kinos in der Kulturbrauerei CineStar-Gruppe ) bestens mit der Berliner Kinolandschaft vertraut. Weiterhin war er mehrere Jahre im Zuge der bundesweiten Kinodigitalisierung für das deutsch-französische Unternehmen Ymagis Deutschland aktiv. "Mit seiner Erfahrung ist Wolfgang Döllerer eine große Bereicherung für uns und wir freuen uns darauf, mit ihm das Delphi Lux als zukunftsweisendes Arthouse-Kino auf den Weg zu bringen", erklärt Christian Bräuer , Geschäftsführer der Yorck-Kino GmbH.Die Leitung des Kino International wiederum übernimmt Tobias Overkämping. Der studierte Medienwissenschaftler war zuvor in der Geschäftsführung im Broadway Filmtheater Trier tätig und ist zukünftig für alle Belange des Tagesgeschäftes im Premierenhaus am Alexanderplatz zuständig.Die Yorck-Kinogruppe ist mit zwölf Filmtheatern der größte Kinobetreiber der Hauptstadt und im Verbund mit seinen Münchner, Dresdener und Hamburger Partnerhäusern einer der größten und renommiertesten Arthouse-Programmdispositionsverbünde Europas.

