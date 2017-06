Wolfgang Cimera: "Wir müssen größere Risiken auf uns nehmen."

Wir hatten uns schon vor sechs Jahren kennengelernt, als wir einen Nachfolger für Peter Nadermann gesucht haben. Damals kamen wir noch nicht zusammen. Zu solchen, nach außen vielleicht ungewöhnlich wirkenden Kombinationen kommt es, weil im Bereich Akquise, Internationale Koproduktion keine ausgebildeten Fachkräfte auf dem Markt zu finden sind. Eine Kombination von unterschiedlichsten Talenten ist für diesen Bereich erforderlich. Das müssen gute Netzwerker sein, Mehrsprachigkeit ist selbstverständlich, inhaltlich muss man auf Draht sein, mit Zahlen und Verträgen sollte man umgehen können. Frau Wertz ist uns aufgefallen, weil sie einen sehr großen Teil dieses Anforderungsprofils abdeckt.Wir haben ein bisschen gebraucht, um uns neu aufzustellen. Das lag daran, weil wir erst neu definieren mussten, wie die Abgrenzung zu unserer Mutterfirma ZDF Enterprises gestaltet werden soll. Nach etwa einem Jahr hatten wir die Lücke wieder geschlossen, Tasja Abel von ZDF-Enterprises hat den Bereich für uns mit bedient.Dass wir uns keine Konkurrenz machen. Natürlich ist unser Ziel, in der internationalen Koproduktion im Verbund mit unserer Mutterfirma aufzutreten. Es gibt uns mehr Power, wenn wir in den Gesprächen über Projekte mit einem starken Vertrieb an unserer Seite auftreten können. Aber die Aufgaben muss man abgrenzen: Wir verstehen uns als klassische Produzenten, sind an Projekten interessiert, bei denen wir produzentisch tätig sein können. Entweder, weil wir sie entwickelt haben und Dritten antragen. Oder, weil wir Projekte noch mit entwickeln oder realisieren können, wenn in Deutschland gedreht werden soll. Für uns steht also in erster Linie nicht im Vordergrund, uns Rechte zu sichern. Das wäre dann der Claim der Mutterfirma, die idealerweise Rechte sichert bzw. als Weltvertrieb auftritt.Es wird bestimmt so sein, dass Frau Wertz auf den internationalen Märkten auf Projekte treffen wird, die für uns vielleicht weniger interessant sind, weil sie zum Beispiel schon zu weit fortgeschritten sind, die aber für ZDF Enterprises in Betracht kommen. Sie wird auch ein Mandat von Enterprises wahrnehmen, um solche Projekte an Land zu ziehen. Sie wird also mit zwei Rucksäcken unterwegs sein. Eine gute Symbiose.Absolut. Wir waren gerade im skandinavischen Bereich zwar schon früh aktiv. Aber allein durch unsere Neujustierung hat dieser Geschäftsbereich an Gewicht gewonnen. In der neuen Rolle, in der wir uns sehen, müssen wir viel mehr Ressourcen - arbeitstechnische, aber auch finanzielle - in ein Projekt stecken, weil wir als Firma größere Risiken in der Entwicklung, Finanzierung und Durchführung dieser Projekte auf uns nehmen müssen.Skandinavien wird für uns ein wichtiger Markt bleiben. Die skandinavische Erzähltradition kommt nach wie vor sehr gut in Deutschland an. Natürlich ist das ein sehr umkämpfter Markt, viele Projekte gehen auch an uns vorbei. Dennoch ist es aufgrund der Verbindungen, die wir dort haben, ein interessanter Markt. Aber wir haben unseren Blick ausgeweitet. Wir schauen nach Benelux, weil dort in den letzten Jahren sehr innovative Programme entstanden sind. Das hat auch mit den Finanzierungsmöglichkeiten über Steuermodelle zu tun. Wir suchen Partner in Frankreich, Spanien und Italien. Auch Israel zählt zu den Märkten, die wir uns für die Zukunft verstärkt anschauen werden. UK ist immer interessant, bleibt für uns aber ein schwieriger Markt, weil man dort gegenüber nicht originär englischsprachigen Programmen weniger aufgeschlossen ist. Das heißt aber nicht, dass wir nicht auch dort nach Partnern für Koproduktionen suchen.Im Moment verfolgen wir gemeinsam mit Gunnar Carlsson von Anagram, einer schwedischen Firma, ein Projekt, das "West of Liberty" heißt, welches bereits von der Film- und Medienstiftung NRW gefördert wurde. Es handelt sich dabei um eine in Berlin verortete Wikileaks-Geschichte. 4 x 60 bzw. 6 x 45 Minuten. Als Regisseurin konnten wir die Österreicherin Barbara Eder gewinnen. Wir hoffen, dass wir bis Ende des Jahres komplett finanziert sind, weil wir auch noch in diesem Jahr mit den Dreharbeiten beginnen möchten.Der Schwerpunkt liegt beim Fernsehen. Aber manchmal entwickeln sich Projekte in eine Richtung, die dann doch ins Kino passt. In solchen Fällen würden wir das projektabhängig nicht von vorn herein ausschließen. Aber das ist keine strategische Säule unseres Geschäftsbetriebs.Tatsächlich war die erste Staffel der Ausgangspunkt unserer Definition, als Produzent international tätig zu sein, und nicht nur als Finanzierungspartner. Die Erfahrungen wiederholen sich nun bei der zweiten Staffel, die ab 14. Juni gedreht wird. Aber deshalb ist es nicht einfacher. Wir sind durchführender und entwickelnder Produzent. Wir haben sieben Partnersender und vier Koproduzenten in Belgien, Dänemark, Österreich und der Schweiz. Es gilt, diese Vielzahl von nationalen Interessen unter einen Hut zu bekommen und gleichzeitig den großen erzählerischen Bogen nicht zu verlieren. Wir wollen eine europäische Geschichte und keinen Europudding. Wir haben 20 Finanzierungselemente; diese zu einem Zeitpunkt synchronisiert zu bekommen, kommt mir manchmal wie ein Wunder vor. Alle Partner auf die gleichen Ziele zu einen, erfordert einen großen Kommunikationsaufwand, auch einigen Moderationsaufwand. Es gibt Kulturunterschiede, unterschiedliche Geschäftsmodelle, die man synchronisieren muss. Das sind Herausforderungen, aber gerade das macht an diesen Projekten Spaß.Es hätte schneller gehen können. Das Modell war bekannt und alle Beteiligten haben die erste Staffel als großen Erfolg in ihrem Land verstanden, insofern waren auch alle frühzeitig bereit, wieder dabei zu sein. Es hat so lange gedauert, weil die Autoren, Mai Brostrøm und Peter Thorsboe, nicht zur Verfügung standen. Wir haben uns erst vor einem Jahr entschieden, das Autorenduo zu wechseln, und erst von diesem Zeitpunkt an konnte für das Projekt ein realistischer Zeitplan entwickelt werden. Die Vielzahl der Partner war weniger der Grund.Es geht um einen Mehrfachmord in den dänischen Marshlands. Die Ermittlungen führen unser internationales Ermittlerteam von Dänemark über Belgien, durch Deutschland bis nach Österreich. Dabei offenbart sich dem Team auf schockierende Weise, wie sich organisierte Kriminalität durch alle Ebenen der Gesellschaft zieht und wie westliches Geld ein System aus Geschäft und Gewalt in Gang hält. Es geht um Täter, aber auch um das big picture. Acht Teile à 60 Minuten bzw. vier Teile à 110 Minuten.Da waren wir produzentisch beteiligt, aber die Federführung lag bei der Constantin. Bei manchen Stoffen macht es Sinn, sich zusammenzutun. Bei Ken Follett lag es an den großen Vorkosten der Rechte. Solche Stoffe wird es auch in Zukunft geben, aber wir suchen nicht gezielt danach. Manchmal werden solche Stoffe auch von anderen Produzenten an uns herangetragen, weil man uns einen langen Atem zutraut. Wir entwickeln aktuell mit FFL Film- und Fernsehlabor Ludwigsburg einen Stoff auf der Romangrundlage von Sibylle Knauss' "Die Missionarin", mit Stefan Kolditz als Autor. Das wird sicher ein Eventstoff. Daran entwickelt man drei, vier Jahre. Vielleicht sogar länger. Da ist man dann zu zweit manchmal besser aufgestellt.Über den Stoff, wie letztlich Network Movie und Drittsender meistens über den Stoff zusammenkommen. Wir hatten die Rechte an einem Roman, "Saftschubse" von Annette Lies, der Sat.1 sehr gut gefallen hat. Der daraus entstandene Film "Love is in the air (AT)" wurde gerade abgedreht. Die Zusammenarbeit ist eine durchaus positive Erfahrung.Es gibt da sicher Berührungsängste. Wir versuchen diese in solchen praktischen Konstellationen abzubauen, und das gelingt auch ganz gut. Es betrifft nicht nur Sat.1, unsere Hamburger Kollegen haben zwei Filme für die Degeto gemacht. Wir sind sehr offen, mit Drittsender zu arbeiten. Es ist auf keinen Fall so, dass unsere Kapazitäten das nicht zulassen würden. Wir wollen uns möglichst breit aufstellen. Warum das so schwierig ist, kann ich Ihnen weniger sagen als die Sender. Wenn man uns als Teil des ZDF-Verbundes sieht, dann sind wir für Drittsender Konkurrenz, und dann wird man sich zweimal fragen, ob man der Konkurrenz einen Auftrag gibt. Das ist auch legitim.Ja, das ist vielleicht ein bisschen so, aber das sind ganz natürliche Reaktionen. Die Wiese auf der anderen Seite des Zauns ist immer grüner. Wir schauen manchmal auch mit Neid auf andere Produzenten. Ich will gar nicht leugnen, dass wir eine gute Ausgangsposition haben. Die vermittelt sich aber oft ganz anders, als das Außenstehende denken. Am Ende ist es doch so, dass der Sender niemals etwas in Auftrag geben würde, nur weil es von der Tochterfirma kommt, wenn es aber keinen Erfolg versprechen würde. Wir müssen im Wettbewerb gute Produkte, gute Film liefern - genau wie jeder andere.Absolut. Mit "Im Knast" haben wir die erste Comedyserie für Neo produziert. Da startet am 27. Juli die Ausstrahlung der zweiten Staffel. Das ist noch ein eher nischiges Programm. Bei Neo gibt es inzwischen ja eine Neuformulierung der Programmansprüche und eine Reorganisation der Abteilungen. Wir haben Neuentwicklungen dort eingereicht. Ob sie realisiert werden, wird sich wohl in den nächsten zwei Monaten entscheiden.Auch da haben wir der Redaktion ein Angebot gemacht. Wir versuchen, die ganze Palette zu bedienen. Man muss aber unterscheiden. Wenn wir etwas für funk entwickeln, ist das wirtschaftlich vielleicht weniger interessant. Aber hier geht es um neue Erzählformen, um junge Talente. Unter diesem Aspekt ist das für uns sehr interessant.Diese Kontinuität gibt es ja nicht nur bei den Regisseuren, auch bei den Autoren und Schauspielern. Talente an uns zu binden ist wichtig, um ein klares Profil zu bekommen. Mit Matti Geschonneck machen wir gerade ein Fernsehspiel. Es heißt "Südstadt" (AT) und spielt, naja, in der Kölner Südstadt. Das wird ein toller Film, natürlich wieder mit großem Ensemble, auch wieder aus der Feder von Magnus Vattrodt. Darauf darf man sich freuen. Auch mit Lars Becker entwickeln wir weitere Projekte. Wir arbeiten am nächsten Teil der "Nachtschicht"-Reihe. Gleichzeitig haben wir gerade den finalen Teil der Filmtrilogie "Zum Sterben zu früh II" in der Postproduktion, der diesen Dreiklang auf wunderbare Weise beenden wird. Beim Filmfest München sind wir jetzt mit Lars Beckers Film "Der gute Bulle" vertreten. Diese Zusammenarbeit ist vital und wird fortgesetzt.Das Interview führte Frank Heine

