"Wir leben von der gesunden Mischung"

Großansicht Michael Ivert, Geschäftsführer Concorde Home Entertainment Michael Ivert, Geschäftsführer Concorde Home Entertainment , Geschäftsführer Michael Ivert , Geschäftsführer Concorde Home Entertainment , über die Zukunft des transaktionalen Geschäfts in Zeiten der Flatrate und das besondere Standing seines Programmangebots im Home-Entertainment-Markt.

Großansicht Highlight im kommenden Line-Up von Concorde Home Entertainment: "John Wick 2" (Bild: Concorde) Highlight im kommenden Line-Up von Concorde Home Entertainment: "John Wick 2" (Bild: Concorde)

Es läuft nach wie vor gut auf einem soliden Niveau. Als erfahrener Independent mit der Infrastruktur, die uns durch die Tele München Gruppe als integriertem Medienunternehmen gewährleistet wird, haben wir die besten Voraussetzungen. Beim Filmeinkauf erwirbt die TMG in der Regel alle Auswertungsrechte, verfügt über einen eigenen Kinoverleih und Homevideo-Vertrieb und sichert Pay- und Free-TV-Windows. Darüber hinaus produziert und finanziert die TMG deutsche Filme, die in den eigenen Weltvertrieb gehen. Damit nehmen wir im Markt eine Stellung ein, ähnlich die der großen Independents in den USA. Das alles ist ein immenser Vorteil in einer Zeit, in der man merkt, dass sich die Marktgegebenheiten zunehmend verändern.Der physische Katalogmarkt schwindet und der digitale Abrufmarkt nimmt signifikant Fahrt auf - und das nicht nur bei TVoD und EST, sondern vor allem im Subskriptionsmarkt, den Netflix und Amazon Prime bestimmen. Aus einer letztjährigen Studie der GfK geht hervor, dass der physische Videomarkt ca. 1,4 Millionen aktive Video-Kaufkunden verloren hat, wovon jedoch nur die Hälfte in den digitalen Markt gewechselt ist. Aus der Studie ging aber auch hervor, dass die Kauf-Intensität der physischen Bestandskunden gleich geblieben ist. Das kann auch bedeuten, dass die andere Hälfte der Konsumenten sich noch nicht entschieden hat, was sie nutzen will. Die digitalen Angebote sind so vielfältig und unübersichtlich, dass viele nicht wissen, welches sie wahrnehmen sollen. Aber es zeichnet sich bereits jetzt ab, dass sich im Digitalmarkt nur eine Handvoll von Playern durchsetzen wird.Besonders in den jüngeren Zielgruppen, die sich online in den sozialen Netzwerken tummeln, zeigt sich ganz deutlich, dass die Angebote der digitalen Welt immer mehr genutzt werden. Diese Abwanderung bedeutet natürlich einen Rückgang im physischen Bereich. Ein Kompensationseffekt tritt nicht ein, weil mehr Kunden verloren gehen als migrieren. Dass wir bei Concorde Home Entertainment inzwischen den digitalen Anteil des Transaktionsgeschäfts mitbetreuen, hat sich in jedem Fall bewährt. Schließlich hat es große Ähnlichkeit mit dem klassischen Videovertrieb, auch was bestimmte Vermarktungsmechanismen betrifft, während SVoD mit seinen unterschiedlichen Laufzeiten, Verhandlungs- und Kontraktformen eher der TV-Lizenzvermarktung zuzuordnen ist.Durch die Schaffung einer übergreifenden Marketingposition innerhalb der Tele München Gruppe haben auch wir uns für die Zukunft neu aufgestellt und analysieren derzeit, wie weit wir die einzelnen Verwertungsstufen miteinander verknüpfen können, um damit die Vermarktung insgesamt zu optimieren. So suchen wir nach Möglichkeiten, Zielgruppen weit im Vorfeld des Kinostarts zu erreichen, um sie später beim Videostart auf dem Wege des Retargeting wieder anzusprechen. Womöglich gelingt es innerhalb des vier- bis sechsmonatigen Fensters, das Interesse gezielt wachzuhalten.Vor dem Hintergrund unserer Erfahrungen ist sicher, dass der deutsche Konsument im Grunde ein konservativer User ist. Es gibt einen enormen Käufermarkt, der für fast doppelt so viel Umsatz wie im Kino sorgt. Ein nicht unwesentlicher Teil davon wird über die nächsten Jahre zunehmend die digitalen Angebote nutzen. Bei einem Anteil von 25 bis 30 Prozent des Digitalmarktes wird im Gesamtmarkt etwas passieren, auch wenn nicht jeder Konsument, der ein Abo bei Netflix oder Amazon Prime abschließt, von einem auf den anderen Tag keine DVDs oder Blu-rays mehr kauft. Im deutschen Markt hat über die vergangenen Jahrzehnte eine Erziehung zur Qualität stattgefunden. Der Wechsel von der VHS zur DVD bedeutete einen ungeheuren Sprung. Und auch wenn die Blu-ray nur eine weitere Verbesserung darstellte, ist Deutschland im internationalen Vergleich hier stärkster Markt. Insofern ist der Umstieg auf die Qualität der digitalen Angebote ein Entscheidungsprozess, der nicht per Fingerschnippen erfolgt. Der neue Qualitätsschub mit 4K UHD erreicht zwar nur kleinere Zielgruppen, aber über neue TV- und Abspielgeräte haben wir damit eine weitere Chance, den physischen Markt aufrechtzuerhalten. Weltweit sind wir übrigens die ersten, die die " Iron Man "-Trilogie von Marvel auf 4K UHD in HDR-Optimierung auf den Markt gebracht haben. Diese Pioniertat wird nicht nur sehr gut angenommen, sondern gilt sogar international als Referenz. Gerne werden wir hier weitere Titel folgen lassen.Es nimmt uns Kunden im Kataloggeschäft, das ist unbestritten. Auf der anderen Seite ergeben sich dadurch auch neue Chancen. Und die sind gar nicht so klein. Beispielsweise konnten wir mit Amazon bei " The Shannara Chronicles ", " The Night Manager " oder jetzt " Taboo " eine zeitgleiche Herausbringung zur Vermarktung als SVoD-Originals vereinbaren. Die Abonnenten von Prime finden das Produkt natürlich in ihrem Abo, gleichzeitig gibt es aber einen physischen Start, und allen Unkenrufen zum Trotz funktioniert das. Es existieren dafür Käufer im Handel, die die Serien nicht über Prime streamen, sondern als physisches Produkt anfassen, besitzen, bei sich ins Regal stellen oder sammeln wollen, alles Bedürfnisse, die wir seit über 30 Jahren im Entertainment-Markt erfolgreich bedienen.Wenn man wie ich mit Film seit vielen Jahren zu tun hat und jeden einzelnen als Kunst- und Kulturgut sieht, jedenfalls als etwas, das eine Wertschöpfung mit sich bringt, dann ist es schon bedauerlich, dass Filme über ein Abomodell fast schon in eine Art Schüttware verwandelt werden. Dadurch entsteht eine Entwertung - nicht nur im physischen Markt. Der Konsument beginnt zu denken, dass er alles woanders fast kostenlos bekommt, auch wenn das ein Trugschluss ist. Wer ein Abo für zehn Euro monatlich abschließt, entwickelt ein "All you can watch"-Gefühl. Wir pflegen gezielt noch immer ganz andere Angebote mit Linien wie der Classic Selection, in die Filme der Murnau-Stiftung wie "Helden" oder " Glückskinder " einfließen, und die auf internationalem Parkett, wie zuletzt " Opfergang " und " Immensee " beim Festival Il Cinema Ritrovato, sogar für Preise nominiert werden. So etwas findet man sicher nicht im digitalen Katalogsegment. Diese Plattformen bieten kein Vollsortiment, sondern immer nur eine Auswahl an Library-Titeln.Nein, wir konzentrieren uns nach wie vor auf unser Neuheitengeschäft. Wir brauchen große Filme als Treiber und Blockbuster für unser Programm, als Lokomotive für unsere kleineren Titel. Wir benötigen aber auch diese Diversifikation an Titeln, um als Anbieter nicht nur einen " John Wick 2 " oder "Helden" zu haben. Wir leben von dieser gesunden Mischung.Von entscheidender Bedeutung ist immer der Kinostart, von ihm hängt alles andere ab. Hier stehen wir in regem und freundschaftlichem Austausch mit dem Filmverleih unter der neuen Leitung von Holger Fuchs . Danach erfolgt nach den Richtlinien der Förderung bei deutschen Filmen oder als Usus bei allen übrigen nach sechs bzw. vier Monaten der Videostart. Als Independent müssen wir uns beim Thema Fensterverkürzung sicher nicht weiter vorwagen als die Majorstudios. Aber im Rahmen dieser Möglichkeiten sind wir kreativ. Wir geben den physischen Kauf erst ein bis zwei Wochen nach einer digitalen Vorverkaufsfrist für EST frei, was sich nicht negativ auf den Handel ausgewirkt hat. Damit holen wir eine attraktive Zielgruppe im digitalen Markt ab, die im physischen so nicht beworben werden kann. Diese Kunden wollen das File besitzen, bevor es nur als Stream für kleineres Rentalgeld zu haben ist. Das hat sich bewährt. Digitale und physische Käufer sind unterschiedliche Zielgruppen.Nein, da gibt es keinen Unterschied. Die eigentliche Herausforderung für die nächste Zukunft besteht darin, Transparenz schaffen, mit welchen Zielgruppen wir es hier wirklich zu tun haben. Bislang nutzen wir klassische Werbung und informieren den Handel. Im physischen Bereich werden wir auch weiter Impulse am PoS setzen und über WKZ die Märkte unterstützen. Im Digitalmarkt handelt es sich eher um eine Vertriebstätigkeit, wir stellen den Plattformen unsere Inhalte auf Anforderung zur Verfügung. Es gibt bestimmte Aktionspläne und wir müssen uns fragen, ob wir den Preisaktionen stattgeben, und mit welchen Produkten wir in diese Plattformaktionen gehen. Generell sind im digitalen Markt die Herausforderungen ganz andere, hier sprechen wir den Konsumenten direkt an, anders als im stationären Bereich, wo wir den Handel bedienen.Genau das wollen wir jetzt für uns ermitteln und wie wir unsere Budgets noch gezielter einsetzen können. Im Kino gibt es immer einen gewissen "Pflicht-Spend" an Ausgaben für Prints & Advertising, um die Zuschauer in die Kinos zu bekommen. Wir dagegen messen unseren "Pflicht-Spend" an den Umsatzerwartungen. Wir glauben, dass ein Film Umsätze im Videobereich abhängig von seinem Kinoerfolg macht, und werden uns jetzt damit auseinandersetzen, andere und neue Zielgruppen schon sehr frühzeitig zu erreichen, die wir dann über Retargeting für uns nutzen. Wir wollen zuerst das Kino unterstützen, das für unsere Branche der Treiber ist und bleibt. Wenn ein Kinostart nicht vernünftig läuft, dann wird es für alle weiteren Verwertungsstufen schwer. Wenn aber diese erste Stufe zündet, dann ist ein Mondflug in greifbarer Nähe.Wir haben ein sehr gutes und vielversprechendes Line-up, wissen aber in vielen Fällen noch nicht, wie die Performance sein wird. Mit " Silence " und dem " Hunderteinjährigen " hatten wir nicht die erwartete Resonanz im Kino. Wir werden aber das Beste daraus machen. Mit einem Film von Martin Scorsese werden wir die Zielgruppe treffen, denn es wird immer Scorsese-Fans geben. Anspruchsvoller wird es beim "Hunderteinjährigen", denn von ihm hatten wir uns nach dem Erfolg des Vorgängers mehr erwartet. Dafür ist " Die Hütte " extrem positiv gelaufen, ein Film, den niemand so richtig auf der Rechnung hatte. Und " Bob, der Streuner " erreicht gerade jeden Katzenfan - und davon gibt es in Deutschland wahrlich genug.Kommerziell betrachtet ist das natürlich "John Wick 2", der durch seine Performance im Kino der größte Film im Line-up wurde und uns das ganze Jahr begleiten wird. Aber auch als Film hat er mir ungeheuren Spaß gemacht. "Taboo" finde ich ebenfalls sehr beeindruckend. Serien wie diese haben einen extrem guten Production Value, gerade wenn so große Namen wie in diesem Fall Ridley Scott und Tom Hardy beteiligt sind.Wir feiern dieses Jahr zehn Jahre " Shaun das Schaf ". Als " Wallace & Gromit "-Fan hat es mir viel Spaß gemacht, das Thema erfolgreich im Markt zu platzieren. Die neuen Kinofilme nutzen wir, um unsere Produkte effektiv nachzuverkaufen. " Burg Schreckenstein ", dessen zweiter Teil gerade in Produktion gegangen ist, wird nach seinem Erfolg im Kino auch auf Video hervorragend laufen. Und ich freue mich auf " Das doppelte Lottchen ", das die Kästner-erfahrene Produzentin Uschi Reich für den SWR modern und kinotauglich verfilmt hat. Bei der Ausstrahlung am Ostersonntag konnte die ARD einen hervorragenden Marktanteil erzielen. Überhaupt verfügt der deutsche Film über einen besonderen Stellenwert im Programm der Concorde. " Smaragdgrün " war im letzten Jahr unser bestverkaufter Titel. Alle drei Teile der "Edelstein"-Trilogie haben enorme Verkäufe geschrieben, gar nicht wirklich zu messen an den Kinozahlen.Solange es klare Abstimmungen gibt, mit welchen Verwertungsfenstern das transaktionale Business und SVoD zu verknüpfen sind, wird es gut funktionieren. SVoD schafft sich seinen eigenen USP mit der Produktion und Verwertung von Originals. Damit steigen sie in den Olymp der Neuheitenpräsentation auf. Aber das ist eigentlich ein Trugschluss. Denn das sind keine Kinofilme, das ist nicht " Star Wars ", nicht " Guardians of the Galaxy " oder "John Wick". Ein Kinostart ist weiterhin ein ganz eigenes Event. SVoD verwertet generell mindestens zwei Jahre altes Produkt. Diesen großen Unterschied kann das transaktionale Geschäft auch in Zukunft nutzen, da bin ich ganz zuversichtlich.Das Gespräch führte Ulrich Höcherl

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Kino Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen