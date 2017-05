"Wir haben's hinbekommen!"

Großansicht Allen Unkenrufen im Vorfeld zum Trotz waren laut HDF auch die vormittäglichen Tradeshows im Filmpalast am ZKM gut besucht. Weniger zufrieden waren die Aussteller - das Zwei-Tages-Konzept scheint sich für sie nicht bewährt zu haben Allen Unkenrufen im Vorfeld zum Trotz waren laut HDF auch die vormittäglichen Tradeshows im Filmpalast am ZKM gut besucht. Weniger zufrieden waren die Aussteller - das Zwei-Tages-Konzept scheint sich für sie nicht bewährt zu haben

Zum Abschluss der Kino 2017 zog HDF -Vorstand Thomas Negele allen Widrigkeiten zum Trotz ein positives Fazit der Veranstaltung. Denn auch wenn in Karlsruhe nicht alles perfekt war, überzeugte der Kongress inhaltlich - wovon die Beteiligung am letzten Tag noch einmal ein deutliches Zeugnis ablegte. Obwohl man sich des Eindrucks nicht erwehren konnte, dass insgesamt etwas weniger Fachbesucher kamen als im vergangenen Jahr (noch haben die Organisatoren die Zahlen allerdings nicht vorgelegt), waren die einzelnen Programmpunkte bis zum Schluss gut besucht - und das galt nicht zuletzt für die vormittäglichen Tradeshows sowie die beiden abschließenden Top-Themen. Wobei es sich sicherlich ausgezahlt hat, gleich zwei der interessantesten Programmpunkte auf den letzten Kongresstag zu legen.So konnte Thomas Negele am Ende einer abschließenden (und überaus bewegten) Podiumsdiskussion seine traditionellen Schlussworte an einen gut gefüllten Saal im Filmpalast am ZKM richten - und es schwang durchaus ein wenig Erleichterung in seiner Stimme mit. Denn ihm sei im Vorfeld des Kongresses von einem Major-Vertreter prognostizierte worden, man würde es nicht hinbekommen, Besucher schon Dienstag Vormittag in Tradeshows zu locken. "Tatsächlich hatten wir schon viele Gäste am Montagabend beim Constantin -Screening von ' Jugend ohne Gott '. Wir haben's hinbekommen, Dienstag früh mit mehr als 400 Teilnehmern zu starten. Donnerstag früh waren es noch über 500 - und auch jetzt sehe ich hier noch einen Haufen Leute", so der Vorstandsvorsitzende des HDF Kino bei der Verabschiedung. Man gebe sich wahnsinnige Mühe bei den Themen und sehe, dass dies honoriert werde. Er selbst freue sich bereits auf den nächsten Filmtheaterkongress.Wann und vor allem wo dieser stattfindet, ist bekanntermaßen noch nicht kommuniziert, laut Negele werden aktuell noch mehrere Optionen erwogen - zu denen aber sicherlich nicht Karlsruhe zählt. Er selbst werde noch einmal in Ruhe darüber schlafen müssen - wobei er zwar erklärte, alle Argumente in seine Überlegungen mit einzubeziehen, aber dabei doch noch einmal auf die Notwendigkeit verwies, Nähe zur Bundespolitik herzustellen. Indes ist die Fraktion der Fürsprecher von Baden-Baden nicht nur unter den Kinobetreibern sehr groß. Wie im Anschluss an ein Treffen der Aussteller zu erfahren war, haben sich diese mit extrem deutlicher Mehrheit für eine Rückkehr in die Kurstadt ausgesprochen. Wie dem auch sei: Zu beneiden ist der HDF in dieser Angelegenheit nicht - zumal sich die Veranstaltung ehrlicher Weise neu aufstellen müsste, wenn man die Politik beeindrucken will. Denn von einer Zelebrierung des Kinos war dieser Filmtheaterkongress größtenteils meilenweit entfernt - und der Frust über ungelöste Herausforderungen brach sich gerade bei der abschließenden Podiumsdiskussion Bahn.Dies aber für sich genommen ein wichtiges Signal: Die Schmerzgrenze scheint in einigen Punkten langsam aber sicher erreicht. Oder um es mit den Worten von Stefan Arndt zu sagen: "Ich habe die Schnauze voll davon, noch etliche Jahre hier zu sitzen und darüber zu reden, worüber wir reden müssen."Mitnehmen sollten Veranstalter übrigens die Lehre, dass man Screenings nicht parallel zu anderen Programmpunkten - und erst recht nicht zu Tradeshows - setzen sollte. So sorgte die unglückliche Terminierung einer (beeindruckenden) Imax-Präsentation mit unter anderem sieben Minuten aus " Dunkirk " am Dienstag und des " Alien: Covenant "-Screenings am Mittwoch nicht nur für Ärger bei Unterstützern und Hauptsponsoren des Kongresses, sondern zog in der Folge mehrere kurzfristige Terminänderungen und Verzögerungen nach sich. Wie falsch man mit dem Terminplan in dieser Frage lag, illustriert schon die Tatsache, dass man die von Imax torpedierte Camino -Tradeshow am Freitag wiederholen ließ.

Quelle: Blickpunkt:Film

