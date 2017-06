"Wir brauchen beim Film eine Auslese"

Der Vorwurf von Frau Kordes, künstlerisch wertvolle und national wie international erfolgreiche Filme wie "Das Leben der Anderen " oder "Toni Erdmann " wären nach den Leitlinien durchs Raster gefallen, geht fehl. Wer die Grundsätze zu Ende liest, sieht: neben Budget und Besuchererwartung stehen eigenständige Förderungskriterien für den Festival- und den Nachwuchsfilm sowie für die filmische Vielfaltssicherung (Portfolio-Gedanke). Bereits das Konzeptpapier benennt u.a. "Toni Erdmann" als Archetypus des so seltenen publikums- und festivalstarken Arthousefilms - unbedingt förderwürdig! Bislang bestand die Gefahr, dass solche Filme in der Vielzahl der Einreichungen oder im Stechen durchs Raster fallen. Dieses Risiko wäre in Zukunft deutlich geringer und damit die Chance auf Förderung eindeutig höher.Frau Kordes springt also zu kurz, wenn man ihr Statement als Plädoyer für die Sicherung von optimalen Rahmenbedingungen der Produzentenarbeit liest.

Kurz vor der entscheidenden Sitzung des FFA -Verwaltungsrates zu den künftigen Leitlinien für die FFA-Förderung am 13. Juni hat sich der HDF Kino mit deutlicher Kritik an der Position der Produzentenallianz zu Wort gemeldet. Konkret bezieht sich die Replik auf ein Exklusivinterview, das Produzentin Meike Kordes im Namen der Allianz Blickpunkt: Film Ende Mai gegeben hatte.Wenige Wochen zuvor hatte Peter Dinges beim Filmtheaterkongress des HDF die Eckpunkte der vom FFA-Vorstand vorgeschlagenen Leitlinien knapp zusammengefasst.Kern der Vorschläge ist dabei nicht zuletzt eine Schärfung des Förderprofils der FFA, die dem großen Kinofilm verpflichtet sei. Zum Ausdruck kommen soll dies nicht zuletzt über höhere Mindestbudgets und Besuchererwartungen und eine klarere Abgrenzung zur zuletzt versechsfachten kulturellen Filmförderung des Bundes.Die Stellungnahme des HDF Kino im (redigierten) Wortlaut:"Deutliche Worte sind gut. Bevor man aber den Selbstmord der Filmpolitik heraufbeschwört, hilft ein Blick auf die Fakten, die für das Überleben der Filmwirtschaft wesentlich sind, insbesondere die Kinobesucher, für die all die FFA-geförderten Filme gedacht und gemacht werden. Deren Zahlen finden sich aber bedauerlicherweise bei Frau Kordes nicht. Nur spielt genau hier das Drama: Deutschland ist 2016 Schlusslicht der europäischen Filmnationen mit einem Negativrekord bei den Besucherzahlen. Das ist kein Zukunftsmodell - auch nicht für die Produzenten.Diese Entwicklung ist nicht zufällig: Über 250 neue deutsche Filme im Kino und mehr als 600 Neustarts in 2016 - welcher Film hat in diese Situation noch eine Chance, sich im Kino zu entwickeln, ehe er dem nächsten Neustart wieder weichen muss? Wie will sich Klasse noch aus der Masse herausheben? Da läuft etwas falsch!Gleichzeitig konkurrieren zunehmend attraktive und hochqualitative Serienproduktionen mit dem Kino. Wer sich hier als Produzent unter Berufung auf die relative Wirtschaftlichkeit auf die eigene schwarze Null beschränkt, erweist der gesamten Filmbranche in Deutschland einen Bärendienst. Die Sicherung der Struktur des produzentischen Mittelstandes kann nicht die Aufgabe der FFA-Förderung sein. Deren Fokus muss stattdessen auf marktgerechten und konkurrenzfähigen Produkten, sprich: kinotauglichen Filme liegen, nicht auf dem undifferenzierten "Durchfördern". Dem entspricht die Neuausrichtung der FFA-Förderziele.Dem Kino fehlen mehr gute, publikumsattraktive Filme, die mehr Potenzial auch in den jüngeren Zielgruppen haben und sie zurück ins Kino holen. Das klappt nach der bisherigen Förderlogik immer weniger; weder mit den allermeisten Dokumentarfilmen noch mit der Flut jährlich erscheinender Spielfilme. Die Zahlen weisen einen offensichtlichen Zusammenhang zwischen Budget und Kinoerfolg auf und FFA-geförderte Filme sind oft mit einem Budget ausgestattet, das sichtbare Kinotauglichkeit und Qualität nicht erwarten lässt. Das ist nicht zukunftstauglich. Wir brauchen Klasse statt Masse.Das FFA-Papier ist hierzu ein richtiger Schritt. Die darin enthaltenen Schwellenwerte bei Besuchererwartung und Budget mögen noch nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Aber der systematische Ansatz stimmt. Zudem sind Leitlinien Markierungen, von deren Richtungsweisung abgewichen werden kann, wenn gute Gründe dafür sprechen. Ob man das als "Soll"-Formulierung oder mit weiteren Zusätzen wie "grundsätzlich" anreichert oder mit ausführlicheren Erläuterungen versieht, ist eine Frage der kommunikativen Bedürfnisse der Anwender. Für diese aber, die neuen Kommissionsmitglieder, sind Leitlinien eine Hilfe, nicht etwa Ausdruck des Misstrauens gegen ihre Professionalität als Entscheider. Sie sind nötig, wenn man es besser machen will als in der Vergangenheit. Erst recht, wo die Zusammensetzung der neuen Kommissionen nun mit jeder Sitzung wechselt. Leitlinien schaffen hier den roten Faden im Sinne der (von den Produzenten oft beschworenen) Einschätzbarkeit.Der Gesetzgeber meinte die Mindestförderquote als Garant für eine gezieltere Auswahl von förderungswürdigen Projekten. In der Praxis gehen aber viele gute Filme in unbefriedigenden "Stechen" unter, die Unberechenbarkeit der FFA-Förderung wird noch verstärkt. Mit Leitlinien und einem klaren Profil der FFA-Förderung gegenüber der kulturellen Förderung des Bundes würden wir über die Probleme der Mindestförderquoten und rotierende Kommissionen bald nicht mehr sprechen. Akzeptieren wir doch endlich die - deutlich aufgestockte - kulturelle Förderung des Bundes als gleichrangige kulturelle Ergänzung zu der mehr wirtschaftlich ausgerichteten FFA-Förderung! Nichts deutet darauf hin, dass die BKM-Filmförderung nach der Wahl zurückgeschraubt wird. Und falls doch, wird man sich über die Weiterentwicklung der Förderungs-Leitlinien der FFA eben erneut an einen Tisch setzen. Sie aber stattdessen gar nicht erst auf den Weg zu bringen, wäre mit Sicherheit ein Fehler.Es muss uns um den Erfolg von Filmen gehen. Seine Bedingung heißt Kinotauglichkeit. Daran müssen auch die Produzenten ein vitales Interesse haben - in Zeiten abnehmender TV-Budgets mehr denn je. Wenn wir es gemeinsam schaffen wollen, die Attraktivität des Kinos in den nächsten Jahren zu sichern, müssen wir für notwendige Veränderungen bereit sein. Also brauchen wir beim Film eine Auslese und Förderung der Besten. Netflix, Amazon & Co. konkurrieren mit dem Kino um das Zeit- und Aufmerksamkeits-Kontingent der Kunden. Wer hiergegen bestehen will, muss die Qualität erhöhen. Wer diesen Schuss nicht hört, spielt sehr bald vielleicht nicht mehr mit. Ein klares Profil der FFA und Leitlinien zur Abgrenzung zu anderen Förderungen sind ein richtiger und wichtiger Schritt. Davon profitieren am Ende alle: die Kinos, die Verleiher - und die Produzenten."

