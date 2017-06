"Wir bohren dicke Bretter"

Großansicht Jan Runge ist aktuell noch Geschäftsführer des Kino-Dachverbands UNIC, der Kinobetreiber und deren Verbände in 36 Ländern in Europa und angrenzenden Regionen vertritt. Seine Aufgaben wird im August Laura Houlgatte Abbott übernehmen, die zuvor schon bei UNIC für EU-Angelegenheiten verantwortlich zeichnete Jan Runge

Großansicht Die CineEurope ist seit 2010 (damals noch unter dem Namen Cinema Expo) offizieller UNIC-Kongress. Über die vergangenen Jahre wurde ? insbesondere seit dem Umzug von Amsterdam nach Barcelona im Jahr 2012 ? das europäische Profil der Veranstaltung geschärft Die CineEurope ist seit 2010 (damals noch unter dem Namen Cinema Expo) offizieller UNIC-Kongress. Über die vergangenen Jahre wurde ? insbesondere seit dem Umzug von Amsterdam nach Barcelona im Jahr 2012 ? das europäische Profil der Veranstaltung geschärft

Auch wenn es mir nicht leicht gefallen ist, diesen tollen Job aufzugeben, hat das gute Gründe. Wir haben vor einigen Wochen Nachwuchs bekommen und uns entschieden, zurück nach Deutschland zu ziehen. Beruflich werde ich nun einen lange gehegten Plan umsetzen und mich in der Film- und Kinobranche selbstständig machen. Und vielleicht werde ich ja auch weiterhin politisch aktiv bleiben.Es war eine unglaublich spannende Zeit. Nicht nur für mich persönlich, sondern sicherlich auch für den Verband und die gesamte Kinobranche. UNIC ist vor ziemlich genau sechs Jahren von Paris nach Brüssel umgezogen. Dort gab es keine Mitarbeiter, kein Büro und das Budget des Verbandes würde man mit "überschaubar" doch eher freundlich beschreiben [Lacht]. Wir haben uns damals im Grunde völlig neu aufgestellt, was eine enorme Herausforderung war, mir aber auch sehr viel Spaß gemacht hat. Immerhin wollten die einzelnen Verbände bzw. Kinobetreiber von diesem Projekt ja auch erst überzeugt werden. Der HDF Kino und Thomas Negele waren damals wie heute eine treibende Kraft im Verband. Sie halfen mir, alle mit ins Boot zu holen. Parallel dazu hat sich in der Branche natürlich enorm viel bewegt. Die Volldigitalisierung der Säle ist in diesem Zeitraum über die Bühne gebracht worden und damit ging - und geht - eine Vielzahl spannender Fragen einher: Welche Auswirkungen hat die technische Zäsur auf die Inhalte, die im Kino gezeigt werden? Wie lässt sich die Vielzahl neuer Innovationen, die seither auf den Markt drängen, finanzieren? Wie verändert die Digitalisierung die Zusammenarbeit mit den Partnern bei Verleih und Produzenten? Das sind Themen, die die Branche auch in der Zukunft noch beschäftigen werden.Für uns stand fest, dass man vor Ort sein muss, wenn man das Profil unserer Branche gegenüber der EU schärfen will. Wir haben unseren Mitgliedern einen klaren Plan vorgelegt, wie wir uns eine effektive Vertretung unserer Positionen vorstellen - und ich denke, wir konnten ihn auch umsetzen. Unser ehemaliger Präsident Ad Weststrate nannte UNIC einst scherzhaft einen "nice dinner club". Seither hat sich enorm viel getan.Ich kann sicherlich nicht leugnen, dass wir auf einem moderaten Niveau begonnen haben. Aber unsere Arbeit und nicht zuletzt die Nähe zur europäischen Politik tragen Früchte und die Kinos sind jetzt viel präsenter. Wir haben mittlerweile die Aufmerksamkeit etlicher wichtiger Entscheider in Brüssel, die begonnen haben, zu verstehen, was für ein wichtiger Teil der filmischen Wertschöpfungskette die Kinos sind. Das ist hart erarbeitet und bleibt eine Herausforderung. Nicht zuletzt deshalb, weil Film und Fernsehen unter Juncker dem Technologieressort der EU-Kommission unterworfen wurden. Das reflektiert sich auch ganz klar in den Entscheidungen, die uns berühren, und es hat vor allem massive Auswirkungen auf die Urheberrechtspolitik. Da bohren wir wirklich sehr dicke Bretter.Nehmen wir die "Digital Single Market"-Strategie. Als diese 2014 aufgestellt wurde, spiegelte sie überdeutlich wider, dass es schlicht kein Bewusstsein dafür gab, wie verheerend sich eine Aushöhlung oder gar die Abschaffung des Territorialitätsprinzips auf die gesamte Filmbranche und insbesondere die Kinos auswirken könnte. Es gab auf politischer Ebene kein Verständnis für Verwertungsabläufe und Auswertungsstrategien. Wir mussten erklären, weshalb etwa eine europaweit zeitgleiche Kinoauswertung vieler Filme weder sinnvoll noch praktisch umsetzbar ist - und was es bedeuten würde, wenn Nutzer eines Landes noch während der laufenden Kinoauswertung Zugriff auf VoD-Angebote aus anderen Mitgliedsstaaten erhielten. Als Paradebeispiel könnte man den ehemaligen Digitalkommissar Oettinger heranziehen, dessen spätere Aussagen zur DSM-Strategie zumindest mit Blick auf den Filmbereich einen klaren Sinneswandel erkennen ließen.Das ist Politik [Lacht]! Die Positionen ändern sich laufend. Es kommt auch darauf an, mit wem Sie sprechen: Im Prozess der Entscheidungsfindung in der EU wirken die unterschiedlichsten Institutionen mit - Parlament, Kommission und Rat - innerhalb derer wiederum diverse politische Strömungen konkurrieren. Und nicht zuletzt gibt es auf der einen Seite Länder mit starker Filmindustrie, wie z.B. Deutschland und Frankreich, und auf der anderen Seite Mitgliedsstaaten, in denen die entsprechenden Fragen weniger Gewicht besitzen. Ohne ein gewisses Maß an Geduld kommt man hier nicht weiter und deshalb ist die kontinuierliche politische Vertretung unserer Interessen auch so wichtig. Die Film- und Kinobranche wäre beispielsweise jetzt schon gut beraten, sich auf eine neue Kommission vorzubereiten. In 16 Monaten geht der EU-Wahlkampf wieder los und die Überzeugungsarbeit beginnt von Neuem.Ich sage es einmal so: Julia Reda von der Piratenpartei ist meines Erachtens eine durchaus versierte Politikerin, die sich aber leider für die völlig falschen Ziele engagiert. Die Situation ist auch ungleich komplexer, als sie dies zuletzt öffentlich dargestellt hat. Das beginnt schon damit, dass ein dem Rechtsausschuss kürzlich vorgelegter Bericht eine Ausweitung des Herkunftslandprinzips auf sämtliche Online-Dienste - und nicht etwa nur jene der öffentlich-rechtlichen Sender - anregt, der Anwendungsbereich also noch sehr viel breiter sein könnte, als ohnehin befürchtet. Soweit man in diesem Zusammenhang darauf verweist, dass die grundsätzliche Vertragsfreiheit davon unberührt bliebe und Urheber Rechte weiter territorial begrenzt vergeben könnten, verkennt man grundlegende Finanzierungsstrukturen. Wer weiß, wie stark gerade die Öffentlich-Rechtlichen an der Filmfinanzierung beteiligt sind, der erkennt, wie theoretisch diese Vertragsfreiheit am Ende wäre. Übrigens - und auch das verschweigt Reda oft - sind die privaten Sendeanstalten strikt gegen ihre Vorschläge. Hinzu kommt aber noch ein weiterer wichtiger Faktor.So ist es. Denn wo auf der einen Seite Vertragsfreiheit suggeriert wird, stellt die Wettbewerbskommission diese gezielt infrage - mit derzeit noch ungewissem Ausgang. Die Kommission selbst bleibt bislang die Antwort auf die Frage schuldig, wie diese Widersprüche vereinbar sein sollen. Dass das große Sorge in der Branche schürt, liegt auf der Hand. Wobei man an dieser Stelle betonen muss, dass längst nicht nur jene, denen man auch kommerzielle Interessen unterstellen könnte, massive Kritik an diesem Kurs üben. Die europäischen Förderer und die Kulturpolitiker der wichtigsten Mitgliedsstaaten zählen zu den stärksten Kritikern des momentanen Kurses der Kommission. FFA -Vorstand Peter Dinges ist hier europaweit übrigens ein wichtiger Verbündeter der Branche.Keine leichte Frage, schließlich haben wir es mit ganz unterschiedlichen Strukturen und Innovationszyklen zu tun. In den jungen Märkten Osteuropas z.B. sind die Kinos im Schnitt viel neuer und damit oftmals auch moderner. Auffällig ist sicherlich, dass der z.B. in Großbritannien, Skandinavien oder Österreich sehr ausgeprägte "Premium Large Format"-Trend, worunter z.B. Imax und Dolby Cinema fallen, in Deutschland nach wie vor noch nicht so recht Fuß gefasst hat. Auch die sogenannten "High-End-Boutique-Kinos" sind primär in Großbritannien zu finden. Als Beispiel sei hier Everyman Cinemas genannt, die ihre enormen Investitionen mit Hilfe von Venture-Capital stemmen. Ich denke, dass der deutsche Markt - nicht zuletzt dank der hohen Kaufkraft - sein Potenzial hinsichtlich dieser Premiumerlebnisse noch nicht ausgeschöpft hat. Auf der anderen Seite sehen wir z.B. einen sehr vitalen Arthouse-Bereich und viele sehr innovative kleine und mittlere Kinounternehmen. Das Cinecitta ist z.B. europaweit als Trendsetter bekannt, was neue Kinoinnovationen angeht. Diese Vielfalt im deutschen Kinomarkt betrachte ich als Stärke. Was ich ebenfalls für sehr positiv halte, ist die Bereitschaft, Dinge gemeinsam anzugehen, wie etwa im Rahmen der Plattform DeinKinoticket.de. Diese gemeinsamen Versuche, etwas auf die Beine zu stellen, gibt es nicht überall.Hinsichtlich der Debatte über "kritische Zielgruppen" könnte ein erneuter Blick auf die französische Jugendinitiative wohl nicht schaden, auch wenn das hierzulande völlig anders aufgestellt werden müsste und eine Minderung der Ticketpreise nicht zwingend im Vordergrund stehen muss. Einer der wichtigsten Punkte - das gilt aber ohnehin weltweit - ist der digitale Kontakt mit den Kunden und der Umgang mit deren Daten. Ein Thema, das man im Grunde nur gemeinsam mit dem Verleih angehen kann. Beim Filmtheaterkongress kam am Rande die Idee einer staatlich "verwalteten" Lösung auf. Das sehe ich kritisch, auch wenn einer Förderung natürlich nichts im Weg steht. Wir sind als Branche gefragt, uns gemeinsam an den Tisch zu setzen - und das umgehend. Zumal schon etliche interessante Einzellösungen existieren, man sehe sich nur an, was Unternehmen wie Movio leisten.Diese Frage steht für die Branche sicherlich im Zentrum der Aufmerksamkeit - und das vor allem für Einzelbetreiber. Denn Ketten können Maßnahmen relativ problemlos an einzelnen Standorten testen und direkte Vergleiche ziehen. Diese Möglichkeit fehlt kleineren Unternehmen. Sie sind daher zum einen sehr stark auf gezielte Förderung angewiesen, zum anderen gibt es erheblichen Beratungsbedarf, insbesondere hinsichtlich dessen, welche Investition an welchem Standort wirklich Sinn macht. Positiv ist sicherlich, dass sich das Verständnis der Politik für die Belange der Kinos in den vergangenen Jahren enorm weiterentwickelt hat. Das eröffnet nicht zuletzt die Chance, sich gemeinsam mit Förderern Gedanken über weitere Unterstützungsmaßnahmen bis hin zu Innovationsfonds zu machen.Jenseits einzelner Ausnahmen, wie z.B. den Vorgaben des FFG für deutsche Produktionen, ist das Kinofenster in den allermeisten Märkten das Resultat von Verhandlungen zwischen Verleihern und Kinobetreibern. Insofern liegt es schon in der Natur der Sache, dass man sich gesprächsbereit zeigt. Ich persönlich sehe nicht, weshalb sich hier mittelfristig radikale Veränderungen ergeben sollten und warne vor Experimenten, die ohne die Kinos entwickelt wurden. Studios betonen nach wie vor, wie wichtig ihnen das Kinogeschäft ist und auch große Unternehmen wie AMC lassen keinen Zweifel daran, wie bedeutend die Exklusivität der Inhalte für ihr Geschäftsmodell ist. Dass schließt Veränderungen natürlich nicht aus. Entscheidend ist, dass man sie in Zusammenarbeit mit den Kinos angeht. Und entscheidend ist auch, dass die Verwertungsstrategien der Verleiher stets lokale Gegebenheiten reflektieren. Man kann den europäischen Betreibern also nur raten, ihrerseits ebenfalls das Gespräch mit den Partnern im Verleih zu suchen. Aus wettbewerbsrechtlichen Gründen endet hier die Aufgabe eines Verbands, und das ist auch gut so.Äußerst positiv. Wir sprechen von einer sehr langfristigen Partnerschaft, von der ich nicht wüsste, wie man sie wieder lösen könnte. Unser Anliegen als europäischer Verband ist natürlich, der Messe ein immer schärferes europäisches Profil zu geben. Ich denke, hier sind wir auf einem sehr guten Weg. Wir sehen in diesem Jahr nicht nur ein nochmals gestiegenes Engagement europäischer Independents, sondern haben auch erstmals die EU-Kommission mit an Bord.Ich wünsche ihr natürlich gutes Gelingen und mindestens so viel Freude an der Aufgabe, wie ich es erleben durfte. 