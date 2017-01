Winkelmann verfilmt Ruhrpott-Debütroman

Großansicht Adolf Winkelmann Adolf Winkelmann

Der renommierte Filmemacher Adolf Winkelmann hat sich mit seiner Firma Winkelmann Film noch vor Erscheinen die Filmrechte an Anna Baseners Buch "Als die Omma den Huren noch Taubensuppe kochte" gesichert. Winkelmann, obwohl gebürtiger Sauerländer ein Kind des Ruhrgebiets, sagt über den Debütrmoman der 33-jährigen Essenerin: "Endlich eine Ruhrpott-Story ohne rauchende Schlote. Treffsicher, gegenwärtig und durchaus schlüpfrig, wenn Sie verstehen, was ich meine."Winkelmann war zuletzt mit "Junges Licht" in den deutschen Kinos vertreten und plant auch das neue Projekt für die große Leinwand ein. Sehr zur Freude von Thomas Schierack, Vorstandsvorsitzender non Bastei Lübbe : "Wir freuen uns sehr, vor allem auch für unsere junge Autorin! Anna Baseners 'Omma' hat einen großen Auftritt im Kino verdient.""Als die Omma den Huren noch Taubensuppe kochte" erscheint am 16. März.

Quelle: Blickpunkt:Film

