Will Ferrell wird 100 Jahre alt, steigt aus dem Fenster und verschwindet

CBS Films plant eine US-Adaption von Jonas Jonassons Bestseller "Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand" und hat mit Will Ferrell auch schon einen Hauptdarsteller gefunden. Er soll Allan spielen, der in der Nacht, bevor sein 100. Geburtstag in dem Altenheim, in dem er lebt, groß gefeiert werden soll, von dort ausbüchst - in Pantoffeln und nur mit ein paar Münzen in der Tasche. Am Busbahnhof findet er einen Koffer voll Geld, macht sich ohne bestimmtest Ziel auf die Reise und landet schließlich auf Bali, wo er es sich so richtig gut gehen lässt."Allan beherrscht die Kunst, durch pure Anwesenheit lustig zu sein. Das ist etwas, was Will Ferrell bis zur Perfektion intus hat. Großartiger Humor mit geringem Aufwand. Ich bin glücklich darüber, dass sich Allan nun in seinen Händen befindet", wird Autor Jonas Jonasson im "Hollywood Reporter" zitiert.Ferrell wird "Der Hundertjährige, der aus einem Fenster stieg und verschwand" zusammen mit Adam McKay Jessica Elbaum , Andy Licht, Pontus Edgren und Mikael Wallen auch produzieren. Das Drehbuch schreibt Jason George, ein Regisseur steht noch nicht fest. von Jonas Jonassons Bestseller mit Robert Gustafsson in der Hauptrolle avancierte zu einem der erfolgreichsten schwedischen Filme aller Zeiten und lockte im Frühjahr 2014 knapp 1,2 Mio. Besucher in die deutschen Kinos.Will Ferrell ist in den deutschen Kinos ab 7. Dezember in dem Komödiensequel "Daddy's Home 2 - Mehr Väter, mehr Probleme!" zu sehen.

