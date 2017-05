"Wilde Maus" knackt die halbe Million

Großansicht Mehr als 500.000 Besucher sahen Josef Haders Regiedebüt "Wilde Maus" in den Kinos im deutschsprachigen Raum (Bild: Majestic) Mehr als 500.000 Besucher sahen Josef Haders Regiedebüt "Wilde Maus" in den Kinos im deutschsprachigen Raum (Bild: Majestic)

Meilenstein für "Wilde Maus" Josef Haders Regiedebüt hat im deutschsprachigen Raum die 500.000-Besucher-Marke geknackt und übertrifft damit die Endergebnisse der vier Verfilmungen der Brenner-Romane, in den Hader die Hauptrolle gespielt hatte. Insgesamt steht "Wilde Maus" in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktuell bei mehr als 540.000 Kinobesuchern, davon rund 220.000 in Deutschland, wo "Wilde Maus" aktuell auf Platz 26 der Kinocharts liegt.

Quelle: Blickpunkt:Film

