Weniger Filme in Toronto

Die Organisatoren des Toronto International Film Festival haben für die von 7. bis 17. September stattfindende 42. Ausgabe des Festivals zwei Sektionen aus dem Programm genommen: Vanguard, in der Arthouse- und Genrefilme gezeigt worden waren, und City to City, eine Plattform für Filmemacher aus einer bestimmten Stadt. Die Zahl der Filme, die auf dem Festival gezeigt werden, wird sich im Vergleich zur 2016er Ausgabe um 20 Prozent reduzieren."Als wir den Erfolg des Festivals in den vergangenen vier Jahrzehnten immer mehr ausgebaut haben, sahen wir uns mit der Herausforderung konfrontiert, gleichzeitig eine großzügige Auswahl an Filmen für mehr als 400.000 Festivalbesucher zu treffen und dennoch die Auswahlkriterien nicht aus dem Blick zu verlieren. 2017 wollen wir eine erfrischendere, straffer ausgewählte Festivalausgabe präsentieren", erklärt der Künstlerische Direktor des Festivals, Cameron Bailey Gleichzeitig präsentierte das Festival zwei neue Sektionsleiter. Kiva Reardon, Programmerin beim Miami International Film Festival, wird die Sektion für Filme aus Afrika und dem Nahen Osten leiten, Peter Kuplowsky die Sektion Midnight Madness.Insgesamt verteilt sich das Programm des Toronto International Filmfestival in diesem Jahr auf 14 Sektionen.

