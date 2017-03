Weltweites Kinogeschäft knapp über Vorjahresniveau

Die MPAA hat im Vorfeld der CinemaCon ihre ausführliche Bilanz des vergangenen Jahres für den nordamerikanischen und internationalen Kinomarkt vorgelegt. Dabei zeigt sich: Deutschland ist in mehr als einem Punkt ein Sonderfall.Am auffälligsten ist natürlich die Tatsache, dass das Boxoffice hierzulande um 12,4 Prozent gegenüber 2015 schrumpfte (was nicht zuletzt auf einen erheblichen Rückgang bei lokalen Produktionen zurückzuführen ist), während weltweit ein - wenn auch minimales - Plus von rund einem Prozent zu verzeichnen war. Gegenüber dem bisherigen Rekordwert aus dem Vorjahr kletterten die globalen Einspielergebnisse zuletzt auf rund 38,6 Mrd. Dollar - davon entfielen auf Deutschland als siebtstärkstem Markt außerhalb der USA gut 2,8 Prozent.Überproportional stark wuchs das Kinogeschäft demnach in den Vereinigten Staaten und Kanada: Ein Boxoffice von 11,4 Mrd. Dollar bedeutete einen Anstieg von zwei Prozent. Dabei konnte das Kino seine Reichweite bei der Bevölkerung sogar noch ausbauen: 246 Mio. Bürger aus den USA oder Kanada lösten 2016 wenigstens ein Mal ein Ticket - ein Anstieg um zwei Prozentpunkte auf 71 Prozent aller Einwohner. Zum Vergleich: Für 2015 bilanzierte die FFA für Deutschland eine Besucherreichweite von 44 Prozent. Die Zahl für 2016 liegt noch nicht vor (sie folgt in der Studie "Der Kinobesucher"), dürfte aber kaum über dem Vorjahreswert liegen.Im Fünf-Jahres-Vergleich stieg das weltweite Boxoffice seit 2012 um elf Prozent, außerhalb der USA betrug das Wachstum sogar 14 Prozent.Dass es in Nordamerika dennoch nicht für ein Besucherplus reichte - die Zahl blieb praktisch unverändert bei 1,32 Milliarden und einem Pro-Kopf-Besuch von 3,8 (1,47 in Deutschland) - liegt an der Tatsache, dass die sogenannten "Heavy User" (die MPAA fasst darunter Kinogänger mit mindestens einem Besuch pro Monat) 2016 im Schnitt seltener ins Kino gingen als noch im Vorjahr. Aufgewogen wurde dies aber dadurch, dass "gelegentliche Kinogänger" zuletzt öfter den Weg vor die große Leinwand gefunden hatten - und die absolute Zahl der "Heavy User" unter dem Strich anstieg."Heavy User" sind übrigens überdurchschnittlich technikaffin. Gemessen an der Gesamtbevölkerung ab 18 Jahren würden diese in der Regel mehr "technologische Schlüsselprodukte" wie Smartphones und Tablets besitzen. So verfügten 79 Prozent der regelmäßigen Kinogänger über wenigstens vier verschiedene Geräte aus dieser Kategorie, gegenüber 60 Prozent der erwachsenen Gesamtbevölkerung. Ein weiteres beachtenswertes Detail: Die MPAA untersucht auch das ethnische Bild der Kinogänger - und Kaukasier waren mit durchschnittlich 3,2 Besuchen die am wenigsten kinoaffine Gruppe. Bei Afro-Amerikanern lag der Wert bei 4,2; bei den Hispaniern bei 4,6. Den Spitzenwert erzielte indessen die Gruppe um Asiaten und weitere Minderheiten: Sie gingen 2016 im Schnitt sechs Mal ins Kino.Interessant ist auch der Blick auf das Verhalten der 18- bis 24-Jährigen Nordamerikaner. Diese steigerten ihre durchschnittliche Besuchsintensität um 0,6 auf 6,5 Kinogänge pro Jahr. Steigerungen gab es darüber hinaus in den Altersgruppen 25 bis 39 und 50 bis 59 Jahre zu verzeichnen.Dass das 3D-Geschäft in Deutschland völlig entgegen dem Trend im Gesamtmarkt um 5,7 Prozent nach Besuchern wuchs und der Marktanteil für 3D-Filme um 3,7 Prozentpunkte nach oben kletterte, konnte schon für sich genommen überraschen. Umso erstaunlicher ist diese Entwicklung, wenn man ihr nun die Zahlen aus dem nordamerikanischen Markt gegenüberstellt. Dort schrumpfte das 3D-Boxoffice um acht Prozent auf 1,6 Mrd. Dollar. Dies ist der zweitniedrigste Wert seit 2009, dem Jahr als " Avatar " (allerdings erst Mitte Dezember) in die Kinos kam. Vor allem James Camerons Meisterwerk - nach wie vor der umsatzstärkste Film der Geschichte - sowie den etlichen in seinem Fahrwasser auf den Markt gebrachten 3D-Filmen (darunter einige, die den Namen nicht verdienten und dem Format gleich in seiner Frühzeit schweren Schaden zufügten) ist es zu verdanken, dass 2010 mit 2,2 Mrd. Dollar 3D-Umsatz eine bislang nicht wieder erreichte Bestmarke setzte. Das schwächstes 3D-Jahr in Nordamerika war nach dem Durchbruch des Formats übrigens genau wie in Deutschland 2014. Damals wurden nur 1,4 Mrd. Dollar mit entsprechenden Filmen umgesetzt.Kino befindet sich auch in Zeiten großer Streamingdienste weiter auf dem globalen Vormarsch. So stieg die Zahl der weltweiten Leinwände im vergangenen Jahr um acht Prozent auf knapp 164.000. Als größter Wachstumsmarkt erwies sich dabei einmal mehr die asiatisch-pazifische Region mit einem Anstieg um 18 Prozent. Zugenommen hat auch die Zahl der digitalisierten Leinwände (plus 17 Prozent), mittlerweile werden 95 Prozent der weltweiten Leinwände digital bespielt. Erwähnenswert ist zudem ein weiterer Trend: Die in den USA als "Premium Large Format" zusammengefassten Angebote wie Imax oder proprietäre Großleinwandlösungen verzeichneten ein Wachstum von elf Prozent.Dass sich das internationale Boxoffice-Wachstum gegenüber den Vorjahren abflachte, liegt nicht zuletzt am chinesischen Markt, wo sich der Anstieg der vergangenen Jahre massiv abflachte und auf "nur" noch vier Prozent in Landeswährung zurückging. Da der Yuan gegenüber dem Dollar zuletzt an Wert einbüßte, musste der chinesische Markt in US-Währung gemessen sogar ein Minus von einem Prozent verzeichnen. Besonders deutlich traten die Währungsschwankungen nach dem Brexit in Großbritannien zutage. Denn obwohl dort in Pfund ein neuer Rekord verzeichnet werden konnte, sank das in Dollar gemessene Boxoffice um zehn Prozent.Trotz der Entwicklung in China war die asiatisch-pazifische Region der Motor hinter dem globalen Wachstum. Die Umsätze legten dort um fünf Prozent zu, wobei Indien (plus 28 Prozent) und Japan (plus 27 Prozent) herausstachen. Am anderen Ende der Skala rangierte Südamerika, wo es um 18 Prozent nach unten ging. Auch hier spielte der starke Dollar eine wesentliche Rolle - in Landeswährung gemessen, rangierten etliche der dortigen Märkte im Plus.MPAA-Chef Chris Dodd fasst die Bilanz wie folgt zusammen: "Die anhaltende Stärke des Boxoffice unterstreicht, dass das Kino für ein weltweites Publikum der herausragende Weg ist, um fesselnde Geschichten zu erleben. In den USA und Kanada lassen Schlüsselindikatoren darauf hoffen, dass die Zukunft sogar noch rosiger aussieht - dazu zählt nicht zuletzt die gesteigerte Besuchshäufigkeit der jungen Generation."Ein ausführliches Interview mit Chris Dodd lesen Sie in der aktuellen Ausgabe von Blickpunkt: Film.Marc Mensch

Quelle: Blickpunkt:Film

