Weltkino meldet weitere Neueinkäufe

Großansicht Weltkino bringt "The Rider" 2018 in die deutschen Kinos (Bild: Festival de Cannes) Weltkino bringt "The Rider" 2018 in die deutschen Kinos (Bild: Festival de Cannes)

In Cannes hat Weltkino sein Verleihprogramm "mit hochkarätigen Neuzugängen aufgestockt", wie es in einer aktuellen Pressemitteilung des Leipziger Verleihunternehmens heißt. Neben den bereits bekannten Einkäufen von Francois Ozons Wettbewerbsbeitrag " L'amant double " und Pappi Corsicatos "Julian Schnabel - A Private Portrait" haben Michael Kölmel und Dietmar Güntsche weitere Titel aus Cannes mitgebracht: "Loving Vincent", der erste Film der vollständig aus (65.000) Ölgemälden erschaffen wurde, widmet sich den letzten Monaten im Leben von Vincent van Gogh und soll Ende dieses Jahres in die Kinos kommen. Für 2018 ist hingegen der Deutschlandstart von Chloé Zhaos "The Rider" über einen jungen Cowboy, der nach einem fast tödlichen Rodeounfall wieder zu sich finden muss, geplant. Außerdem hat Weltkino Ceyda Toruns Katzendoku "Kedi" aus Cannes mitgebracht, die einen Einblick in das Leben von sieben Katzen in Istanbul und ihr besonderes Verhältnis zu den Menschen gibt. Kinostart in Deutschland soll pünktlich zum Weltkatzentag im August sein.

Quelle: Blickpunkt:Film

