Weltkino bringt Berlinale-Eröffnungsfilm nach Deutschland

Großansicht Weltkino bringt den Berlinale-Eröffnungsfilm "Django" noch 2017 in die deutschen Kinos (Bild: Roger Arpajou) Weltkino bringt den Berlinale-Eröffnungsfilm "Django" noch 2017 in die deutschen Kinos (Bild: Roger Arpajou)

Als Eröffnungsfilm der Berlinale wird Etienne Comars Regiedebüt " Django " am 9. Februar seine Weltpremiere feiern ( wir berichteten ), nun hat er auch einen deutschen Verleih gefunden. Wie Weltkino Filmverleih heute mitteilt, habe man sich jetzt die Rechte an dem Berlinale-Wettbewerbsbeitrag gesichert und werde ihn im Laufe des Jahres in die deutschen Kinos bringen."Django" erzählt die Geschichte des Gitarristen und Begründers des Gypsy-Swing, Django Reinhardt ( Reda Kateb ), der 1943 aus dem von den Deutschen besetzten Paris fliehen muss. Weitere Rollen haben Cécile de France Alex Brendemühl und Ulrich Brandhoff übernommen.

Quelle: Blickpunkt:Film

