Weitere deutsche Imax-Kinos

Im Rahmen seines größten Vertragsabschlusses in Europa wird Imax 25 Kinos der AMC-Gruppe mit seiner Kinotechnologie ausstatten. Unternehmensangaben zufolge handelt es sich dabei um Kinos der von AMC übernommenen Kinoketten Odeon/UCI und Nordic in Deutschland, Großbritannien und Irland, Spanien und Italien sowie in weiteren Ländern in West-, Süd- und Nordeuropa, die noch bekannt gegeben werden sollen. Die Zahl der Imax-Leinwände von Odeon und Nordic in Europa steigt damit inklusive der noch zu bauenden Kinos in Berlin , Oslo und Bergamo von 19 auf 47.Richard L. Gelfond, CEO der Imax Corp.: "Europa ist eine Region mit hervorragenden langfristigen Wachstumsaussichten. Mit dem heutigen größten Europa-Deal unserer Firmengeschichte haben wir unser Versprechen, in diesem strategisch wichtigen Markt weiter zu expandieren, weiter erfüllt."Adam Aron, CEO und President von AMC Entertainment, zur Bedeutung des Vertragsabschlusses für das Unternehmen: "Die heutige gemeinsame Ankündigung mit Imax ist ein weiterer Schritt, unseren Plan das bewährte und unglaublich beliebte AMC-Kinoerlebnis auch den Gästen der Odeon- und Nordic-Kinos näherzubringen, in die Tat umzusetzen."

