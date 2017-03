Wegweisendes BFH-Urteil für Produzenten und Filmdienstleister

Großansicht Das BFH-Urteil schafft hohe Hürden für gewerbesteuerliche Hinzurechnung von Mietzinsen (Bild: Fotolia) Das BFH-Urteil schafft hohe Hürden für gewerbesteuerliche Hinzurechnung von Mietzinsen (Bild: Fotolia)

Der Bundesfinanzhof hat ein am 25. Oktober 2016 gefälltes Urteil (Aktenzeichen R 57/15) veröffentlicht, das sich mit der gewerbesteuerlichen Hinzurechnung von Mietzinsen befasst. Zwar drehte sich der Fall um die Überlassung von Messeflächen, allerdings kommt dem Urteil nach Einschätzung der Rechtsanwälte Mathias Schwarz und Heiko Wunderlich ( SKW Schwarz ) auch erhebliche Bedeutung für die Filmindustrie vor. Denn die darin enthaltenen Überlegungen dürften sich ihnen zufolge auch auf alle Produktionsunternehmen übertragen lassen, die z.B. wechselnde Studios oder verschiedene Drehorte anmieten oder die für einen bestimmten Film besondere Requisiten nutzen.Von besonderem Interesse ist Klarheit in der Frage der Hinzurechnungsbesteuerung gemäß § 8 GewStG nicht zuletzt deshalb, weil sie in letzter Zeit wiederholt Gegenstand von Betriebsprüfungen gewesen sei. "Unter Verweis auf dieses Urteil wird künftig einer Hinzurechnung von Miet- und Pachtkosten zum Gewinn aus Gewerbebetrieb von Filmproduktionsfirmen bei nur temporärer und anlassbezogener Nutzung der entsprechenden Wirtschaftsgüter in vielen Fällen wirksam begegnet werden können", so die Einschätzung der Experten.Im Ergebnis komme eine Hinzurechnung gemäß § 8 GewStG zum Gewinn aus Gewerbebetrieb nach dem BFH-Urteil dann nicht in Betracht, wenn das gemietete Objekt nicht ständig für den Gebrauch des Unternehmens vorgehalten werden müsse. Ein ständiger Gebrauch sei bei einer nur temporären auftragsbezogenen Nutzung gemäß BFH aber gerade nicht gegeben. Denn Miet- und Pachtzinsen seien nach dem BFH nur dann zur Ermittlung des Gewerbeertrags hinzuzurechnen, wenn sie, stünden sie im Eigentum des Steuerpflichtigen, seinem Anlagevermögen zuzurechnen wären. Dies bedeutet aber auch: Bei regelmäßig wiederkehrenden Anmietungen wird die steuerrechtliche Beurteilung vom konkreten Einzelfall abhängen.Mehr zu diesem Thema finden Sie auf der Website von SKW Schwarz

Quelle: Blickpunkt:Film

