Wechsel in der Geschäftsleitung des SR

Großansicht Stephanie Weber, künftige Verwaltungs- und Betriebsdirektorin des SR (Bild: SR/W. Klauke) Stephanie Weber, künftige Verwaltungs- und Betriebsdirektorin des SR (Bild: SR/W. Klauke)

Im Saarländischen Rundfunk (SR) steht ein Wechsel in der Geschäftsleitung unmittelbar bevor. Wie der Sender mitteilt, wird Stephanie Weber zum 1. Januar 2017 neue Verwaltungs- und Betriebsdirektorin. Die 45-jährige Juristin und bisherige stellvertretende Justitiarin des Saarländischen Rundfunks tritt damit die Nachfolge von Martin Karren an, der die Funktion des Verwaltungs- und Betriebsdirektors nicht mehr wahrnehmen kann, "aus gesundheitlichen Gründen", wie es heißt. Karren werde künftig Aufgaben in der Unternehmensentwicklung des SR wahrnehmen.Stephanie Weber kam 1999 zum SR, um im Justitiariat unter anderem die Rechtsgebiete Rundfunkverfassungsrecht, Programmrecht, Urheber-, Vertrags- und Arbeitsrecht zu betreuen. Seit 2002 ist sie Jugendschutzbeauftragte des Senders, 2007/2008 war sie die Referentin des Vorsitzenden der Juristischen Kommission von ARD und ZDF, Bernd Radeck. Seit 2011 ist Weber die stellvertretende Justitiarin des SR. Darüber hinaus leitet sie das Projekt "Familienfreundlicher SR".

Quelle: Blickpunkt:Film

