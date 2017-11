Web-TV-Monitor erfasst erstmals Facebook-Video-Angebote

Für den heute vorgestellten Web-TV-Monitor 2017 haben die Bayerische Landeszentrale für Neue Medien (BLM) und die Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg (LfK) im Zeitraum von 23. August bis 3. Oktober nicht nur deutsche Online-Videoanbieter und YouTube-Anbieter, sondern erstmals auch die Top-550-Facebook-Video-Anbieter analysiert.Demnach ist YouTube mit 90 Prozent der befragten Online-Videoanbieter nach wie vor die meistgenutzte Plattform für Onlinevideos. So verwundert es auch nicht weiter, dass der Anteil derer, die ihre Inhalte noch stärker für YouTube optimieren, im Jahresvergleich von 25 auf 40 Prozent angestiegen ist. Insgesamt wurden im Rahmen der Studie 12.048 YouTube-Kanäle untersucht; dort gab es bis September 2017 171 Mrd. Abrufe - ein Plus von 31 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.Facebook erweist sich laut Web-TV-Monitor 2017 mit 57 Prozent als am zweitmeisten genutzte Plattform zur Distribution von Online-Videos, noch vor der eigenen Unternehmens-Website (51 Prozent) sowie Instagram und Twitter, deren Nutzung von 36 auf 47 bzw. von 40 auf 43 Prozent anstieg.Zuwächse registriet die Studie auch bei der durchschnittlichen Sehdauer und dem Anteil der Online-Video-Anbieter, die mit ihrem Angebot Einnahmen generieren. So prognostizieren die befragten Anbieter für 2018 einen Anstieg der täglichen Sehdauer bei Livestream-Angeboten von 22 auf 28 Minuten, bei VoD-Angeboten von neun auf zehn Minuten. Der Anteil der Anbieter, die mit ihren Onlinevideos Einnahmen generieren, ist seit 2016 von 79 auf 82 Prozent gestiegen; als wichtigste Erlösquelle dient den Befragten YouTube-Werbung (62 Prozent), gefolgt von Sponsoring/Presenting (48 Prozent). Allerdings geben fast zwei Drittel der befragten Online-Videoanbieter an, dass das Angebot nicht kostendeckend sei.Bei der Präsentation des Web-TV-Monitors 2017 betonte BLM-Präsident Siegfried Schneider : "Das Wachstum des Onlinevideo-Markts, das immer stärker durch Social Media-Kanäle getrieben wird, zeigt, dass in puncto Regulierung gehandelt werden muss. Für die linearen und nonlinearen Angebote im Bewegtbildmarkt müssen zukunftsfähige rechtliche Rahmenbedingungen geschaffen werden."Die Ergebnisse des Web-TV-Monitor 2017, der von Goldmedia und dem Berliner Video-Experten Bertram Gugel erstellt wurde, im Überblick unter www.blm.de

