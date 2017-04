Warner startet WBCinehub

Großansicht Ab sofort steht Kinobetreibern der Marketingserver WBCinehub zur Verfügung (Bild: Screenshot) Ab sofort steht Kinobetreibern der Marketingserver WBCinehub zur Verfügung (Bild: Screenshot)

In Zusammenarbeit mit der S&L Medien Gruppe hat die Warner Bros. Entertainment GmbH jetzt den Marketingserver WBCinehub gestartet. Er bietet Kinobetreibern Informationen und Material rund um alle Warner-Filme. Doch auch darüber hinaus lohnt sich das Anmelden an dem neuen Marketingserver nach Angaben von Warner bis zum 30. April, denn unter allen Neuanmeldungen wird eine Reise für zwei Personen zur Premiere von "Wonder Woman" nach London verlost.Weitere Informationen unter www.wbcinehub.medianetworx.de

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Kino Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen