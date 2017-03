Walt Disney setzt auf Barrierefreiheit

Im vergangenen Herbst stellte Walt Disney in Deutschland zum Kinostart von " Findet Dorie " erstmals Audiodeskription und Untertitel für Seh- bzw. Hörbeeinträchtigte zur Verfügung. Eine Praxis an der man seither konsequent festhält. Sämtliche Neustarts von Disney - darunter natürlich auch " Die Schöne und das Biest " - können von Filmfans mit Seh- oder Hörbehinderung uneingeschränkt im Kino erlebt werden. Der barrierefreie Kinogenuss kann dabei in entsprechend ausgestatteten Häusern über spezielles, vor Ort bereitgestelltes Equipment, oder alternativ über die Smartphone Apps von Greta & Starks erfolgen. Walt Disney betonte anlässlich des Starts von "Die Schöne und das Biest", den Service auch für alle künftigen Kinoreleases anzubieten. Wie es dazu in einer Pressemitteilung heißt, sei die Resonanz vonseiten einer stetig wachsenden Zahl von Nutzern sehr positiv.

Quelle: Blickpunkt:Film

