VPRT prognostiziert Rekordumsatz für Bewegtbildwerbung

Die Umsätze aus Bewegtbild- und TV-Werbung werden im Gesamtjahr 2017 nach der heute vorgelegten Frühjahrsprognose des Verbands Privater Rundfunk und Telemedien (VPRT) nicht so stark wachsen wie 2016, aber dennoch Rekordniveaus erreichen. So erwartet der VPRT für die Netto-Werbeumsätze im TV ein Wachstum zwischen zwei und 2,5 Prozent (2016: 3,1 Prozent) gegenüber dem Vorjahr auf 4,7 Mrd. Euro. Dabei soll der Marktanteil der TV-Werbung am Gesamtmarkt nach 29,68 Prozent im Vorjahr erstmals die 30-Prozent-Marke erreichen.Der Instream-Videowerbung sagt der VPRT ein Wachstum zwischen 20 und 25 Prozent (2016: 24 Prozent) auf rund eine halbe Mrd. Euro voraus. Insgesamt rechnet der VPRT damit, dass 2017 rund 200 Mio. Euro mehr in TV- und Videowerbung investiert werden; damit läge man in der Größenordnung des Vorjahres von 213,8 Mio. Euro.Die Umsätze aus der Bewegtbildwerbung sollen in Deutschland werden laut aktueller VPRT-Prognose um 3,4 bis 4,3 Prozent über denen des Vorjahres liegen - 2016 hatte die Steigerung 4,5 Prozent betragen -, und damit erstmals über der Fünf-Mrd.-Euro-Marke liegen. Insgesamt rechnet der VPRT für das laufende Jahr mit einem Zuwachs zwischen 3,3 und 4,1 Prozent bei den Wrbeumsätzen der Audio- und audiovisuellen Medien, die laut VPRT-Prognose erstmals über der Sechs-Mrd.-Euro-Marke liegen und erstmals einen Marktanteil von über 38 Prozent erreichen werden. Frank Giersberg , Mitglied der Geschäftsleitung des VPRT: "Werbung in Audio- und audiovisuellen Medien bleibt nachhaltig auf Wachstumskurs. Im zurückliegenden Jahr haben die Segmente TV-, Radio-, Audio- und Videowerbung durchweg neue Rekordwerte erreicht. Und 2017 steuern wir erstmals die Umsatzrekordmarke von sechs Milliarden Euro an. Audio- und audiovisuelle Medien werden für die werbetreibende Wirtschaft also immer wichtiger."

