VPRT fordert "Weniger ist mehr" für ARD und ZDF

Großansicht Hans Demmel, Vorstandsvorsitzender des VPRT Hans Demmel, Vorstandsvorsitzender des VPRT

Auf seiner Mitgliederversammlung hat de Verband Privater Rundfunk und Telemedien (VPRT) erneut eine konsequente Strukturreform bei ARD und ZDF , die Beibehaltung des aktuellen Telemedienauftrags sowie eine Reduzierung von Werbung in den öffentlich-rechtlichen Programmen eingefordert.Als "Ergebnis einer Fehlentwicklung, mit der ARD und ZDF sich systematisch als direkte Wettbewerber zu privaten Medienangeboten ausgerichtet und immer weiter von ihrem ursprünglichen Auftrag entfernt haben" hat der VPRT-Vorstandsvorsitzende Hans Demmel eine schwindende Akzeptanz für den "beitragsfinanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunk" in weiten Teilen der Bevölkerung festgestellt. Durch das "öffentlich-rechtliche Angebot in seiner heutigen Dimension" komme es zu einer Wettbewerbsverzerrung, die Entwicklung privater Angebote werde behindert. "Der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss sich mit seinen Beitragsmitteln wieder auf die Inhalte fokussieren, die einen gesellschaftlichen Mehrwert bieten und von privaten Medienanbietern so nicht erbracht werden können", fordert Demmel deshalb und appelliert hier an die Rundfunkkommission der Länder und die Länderarbeitsgruppe zur Strukturoptimierung und Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die Maxime "Weniger ist mehr!" anzuwenden.Demmel fordert auch, dass die Mitte September anstehende Entscheidung über die Ausgestaltung des Telemedienauftrags von ARD und ZDF nicht losgelöst von den Überlegungen für eine grundsätzliche Reform von Struktur und Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen betrachtet werden soll. Im aktuellen Vorschlag für eine Novelle des Rundfunkstaatsvertrag seien u.a. eine Verlängerung der Verweildauerfristen von öffentlich-rechtlichen Inhalten im Netz, das Aufheben des Abrufverbots für Lizenzproduktionen und die Möglichkeit, beitragsfinanzierte Inhalte über Drittplattformen wie Facebook zu verbreiten, vorgesehen. Dazu erklärt Demmel: "Aus Sicht der Privaten ist das ein maximales Bedrohungsszenario. Es würde eine immense Ausweitung der beitragsfinanzierten Angebote im Internet mit weitgehenden Auswirkungen auf den Markt bedeuten. Diese Entwicklung würde dem Ziel der Beitragsstabilität und Kostenreduzierung eklatant widersprechen und die Legitimationskrise von ARD und ZDF weiter verstärken."Erneuert hat Demmel auch die Forderung nach einer Reduzierung der Werbung bei ARD und ZDF: "Eine deutliche Werbereduzierung kann das öffentlich-rechtliche Auftragsprofil schärfen, in dem es die Kommerzialisierungszwänge bei ARD und ZDF reduziert. Sie sind das Grundübel der Fehlentwicklungen im öffentlich-rechtlichen System." Nach Ansicht des VPRT soll eine Abschaffung des Werberahmenprogramm in den Vorabendprogrammen der Öffentlich-Rechtlichen ebenso im Rundfunkstaatsvertrag verankert werden sie ein vollständiges Werbe- und Sponsoringverbot bei ARD und ZDF oder zumindest in einem ersten Schritt dessen Halbierung.Auf der VPRT-Mitgliederversammlung fanden auch Nachwahlen statt. So wurde Annette Kümmel , Vice President Govermental Relations & Regulatory Affairs bei ProSiebenSat.1 zur Vorstandsvorsitzenden des Fachbereichs Fernsehen und Multimedia gewählt und ist in dieser Funktion ebenso Mitglied des VPRT-Gesamtvorstands wie der Chief Distribution Officer - Legal & Regulatory bei ProSiebenSat.1, Michael Müller, der vom Fachbereich Fernsehen und Multimedia neu dorthin entsandt wurde. Neuer Vorstand des Fachbereichs Radio und Audiodienste beim VPRT ist Radio-NRW -Geschäftsführer Sven Thölen, der damit ebenfalls dem Verbandsvorstand angehört. Als beratendes Mitglied steht dem VPRT-Gesamtvorstand künftig Judith Haker, Plattform Development Specialist bei QVC , zur Seite, die zur stellvertretenden Vorsitzenden des Technik- und Innovationsforums im VPRT gewählt wurde.

Quelle: Blickpunkt:Film

