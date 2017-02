Vorstandsmitglied von Odeon/UCI heuert bei RealD an

Roger Harris

Roger Harris stößt zum 27. Februar als Managing Director für Europa, den Mittleren Osten, Afrika und Russland zum 3D-Technologiedienstleister RealD. Einer Pressemitteilung zufolge wird er künftig für die Bereiche Sales und Administration in diesen Territorien zuständig sein und an COO Travis Reid berichten.Dieser sagte zu Harris' Verpflichtung: "Roger ist eine wohlbekannte Führungspersönlichkeit in unserer Industrie mit sehr viel Erfahrung, großen Fähigkeiten und einem starken Netzwerk. Er weiß um den Mehrwert von 3D-Filmen für die gesamte Industrie und wird eng mit unseren Partnern von Kino- und Verleiherseite zusammenarbeiten, um den 3D-Markt insgesamt zu vergrößern, die Expansion von RealD-Kinos weiter voran zu treiben, und auch unser Premium Large Format (PLF) in den EMEAR-Territorien aktiv zu vermarkten."Harris, der zuvor u.a. als COO der Odeon/UCI-Kinos in England und Irland tätig war, erklärte: "Ich habe den großen Einfluss von RealD auf das Kino als solches und das 3D-Filmerlebnis im Kino erleben dürfen und freue mich, Teil des marktführenden Unternehmens zu sein, welches konstant an der Weiterentwicklung von Technologien für ein immer neues und spannendes Kinoerlebnis für den Konsumenten rund um den Globus arbeitet."

Quelle: Blickpunkt:Film

