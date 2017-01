Vorauswahl für Deutschen Filmpreis abgeschlossen

Großansicht Die Vorauswahlkommission Spielfilm: Jekaterina Oertel (Maskenbild), Jens Urban (Drehbuch), Max Thomas Meindl (Tongestaltung, hi., v.l.n.r.), Petra K. Wagner (Regie), Lars Löhn (Musik), Petra Kilian (Kostümbild), Christian Bussmann (Szenenbild), Bettina Woernle (Regie), Matthias Fleischer (Kamera/Bildgestaltung), Lena Stolze (Schauspiel, Mitte, v.l.n.r.), Katharina Schmidt (Schnitt), Alfred Holighaus (Produktion), Molly von Fürstenberg (Produktion), Birge Schade (Schauspiel), Heinrich Hadding (Drehbuch), Dagmar Wöhrl (Kulturausschuss Deutscher Bundestag), Britta Wauer (Dokumentarfilm, vo., v.l.n.r.) (Bild: Florian Liedel / Deutsche Filmakademie e.V.) Die Vorauswahlkommission Spielfilm (Bild: Florian Liedel / Deutsche Filmakademie e.V.)

27 Spielfilme, die zwischen dem 1. Dezember 2015 und dem 1. Juni 2017 in den deutschen Kinos zu sehen waren, sind bzw. noch zu sehen sein werden, können sich Hoffnungen auf eine Nominierung für den Deutschen Filmpreis machen. Nach eingehender Sichtung hat die 18-köpfige Vorauswahlkommission Spielfilm folgende Filme benannt:Nachdem am 19. Dezember vergangenen Jahres die Vorauswahl der Kinder- und Dokumentarfilme für den Deutschen Filmpreis bekannt gegeben worden war ( wir berichteten ), ist die erste Stufe des dreistufigen Auswahlverfahrens nun abgeschlossen. Bis Mitte März werden die vorausgewählten Filme, die im Rahmen der Reihe Lola at Berlinale vom 10. bis 17. Februar auf dem European Film Market gezeigt werden, von den 1.800 Mitgliedern der Deutschen Filmakademie gesichtet. Am 16. März werden die Nominierungen für den Deutschen Filmpreis bekannt gegeben, der am 28. April in Berlin verliehen wird.

Quelle: Blickpunkt:Film

