"Vom Winde verweht" löst Kontroverse in Memphis aus

Das Orpheum Theatre in Memphis hat "Vom Winde verweht" von seinen Leinwänden verbannt. Nachdem das Kino den Film, der mit zu den Hollywood-Klassikern schlechthin zählt, stets in seiner Sommer-Filmreihe programmiert hatte, sahen sich die Betreiber dieses Jahr nach dem ersten Screening Mitte August zahlreichen Beschwerden ausgesetzt. Nach internen Besprechungen aufgrund kontroverser Kommentare auf ihrer Facebook-Seite, entschied sich das Lichtspieltheater nun hinsichtlich der jüngsten Ausschreitungen in Charlottesville und der Tatsache, dass die Einwohner von Memphis zu 64 Prozent aus Afroamerikanern besteht, den Film als "taktlos" aus dem Programm zu verbannen."Vom Winde verweht" stammt aus dem Jahr 1939 und spielt auf einer Baumwollplantage der Südstaaten zu Zeiten des Bürgerkriegs und der Folgezeit. Sein Sujet hinsichtlich der Darstellung Schwarzer und seiner einseitigen Perspektive brachten ihm immer wieder Kritik ein. Der Film gewann acht Oscars, einschließlich als bester Film und für die beste Nebenrolle. Hattie McDaniel war damit die erste schwarze Schauspielerin, die den Oscar gewonnen hat. Wenn man sich das Einspiel inflationsbereinigt anschaut, ist "Vom Winde verweht" immer noch der erfolgreichste Film aller Zeiten.Die Ausschreitungen in Charlottesville folgten auf einen Stadtratsbeschluss, wonach eine Statue eines Konföderierten-Generals aus dem Amerikanischen Bürgerkrieg entfernt werden sollte. Die Konföderierten kämpften unter anderem für den Fortbestand der Sklaverei.

