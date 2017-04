"Voir du pays" in Dortmund ausgezeichnet

Beim 30. Internationalen Frauenfilmfestival in Dortmund ist "Voir du pays" von Delphine und Muriel Coulins mit dem mit 15.000 Euro dotierten Internationalen Spielfilmpreis für Regisseurinnen ausgezeichnet worden. Das Preisgeld wird zwischen den Regisseurinnen (5.000 Euro) und dem noch nicht feststehenden deutschen Verleih des Films (10.000 Euro) aufgeteilt. In "Voir du pays" spielen Ariane Labed und Soko zwei Soldatinnen, die nach ihrer Rückkehr von einem Einsatz aus Afghanistan mit ihrer Einheit als "Dekompressions-Maßnahme um den Krieg zu vergessen" drei Tage in einen Fünf-Sterne-Hotel auf Zypern verbringen - inmitten von Touristen sollen sie sich dort entspannen."Vom ersten Moment an ist man gefesselt von der sich stetig steigernden Spannung des Films und der scheinbar überall lauernden Bedrohung. Die Figuren ringen jede auf ihre Weise mit inneren Dämonen, die wir als Publikum niemals vollständig verstehen können - doch ihr innerer Kampf geht uns unter die Haut. 'Voir du Pays'' erlaubt uns Einblicke in eine Welt, die die meisten nur aus der medialen Draufsicht kennen. Doch diese Welt betrifft uns alle mehr und mehr. Die beeindruckende filmische Narration von 'Voir du Pays' zeugt von großer authentischer und konzeptioneller Erzählkunst", begründet die aus der niederländischen Schauspielerin und Drehbuchautorin Marnie Blok , der Leiterin des Frauenfilmfestivals Women Make Waves in Taiwan, Percha Lo, und der Filmeditorin und Dramaturgin Gesa Marten bestehende Jury ihre Entscheidung.Mit dem Publikumspreis wurde Sally Potters Gesellschaftskomödie "The Party" ausgezeichnet, die das Internationale Frauenfilmfestival Dortmund am 4. April eröffnet hatte.

Quelle: Blickpunkt:Film

