Vier deutsche Produktionen im Rennen um Rose d'Or

Großansicht Die Ferdinand-von-Schirach-Verfilmung "Terror - Ihr Urteil" geht für Deutschland ins Rennen um die Rose d'Or (Bild: Constantin) Die Ferdinand-von-Schirach-Verfilmung "Terror - Ihr Urteil" geht für Deutschland ins Rennen um die Rose d'Or (Bild: Constantin)

Großansicht Angela Lansbury in "Mord ist ihr Hobby" Angela Lansbury in "Mord ist ihr Hobby"

40 Produktionen aus 13 Nationen sind in zehn Kategorien für die 56. Verleihung der Rose d'Or, die am 19. September in Berlin stattfindet, nominiert worden. Unter den Nominierten befinden sich auch vier deutsche Produktionen:Die von Endemol Shine Germany produzierte Vox -Kochshow "Kitchen Impossible" bekommt es in der Kategorie Entertainment mit Konkurrenz aus Großbritannien, den Niederlanden und Italien zu tun. Ebenfalls mit großem Erfolg bei Vox ausgestrahlt wurde die Serie "Club der roten Bänder" Bantry Bay ), die in der Kategorie Kinder- und Jugendprogramme neben Produktionen aus den Niederlanden, Schweden und Großbritannien für die Rose d'Or nominiert ist. In der Kategorie Comedy tritt die ARD -Comedy "Kroymann" ( BTF GmbH ) gegen Konkurrenz aus Großbritannien und Australien an, während Lars Kraumes Beta Film ) in der Kategorie TV-Movies gegen Produktionen aus den Niederlanden und Großbritannien antreten muss.Fest steht bereits die Gewinnerin des Lifetime Achievement Awards: ihn erhält die britische Schauspielerin Angela Lansbury . Die 91-Jährige ist dem deutschen TV-Publikum vor allem aus der Krimiserie "Mord ist ihr Hobby" , für die sie vier Mal mit dem Golden Globe ausgezeichnet wurde, bekannt. Sie war drei Mal für den Oscar nominiert gewesen und erhielt 2013 den Ehrenoscar.

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema TV Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen