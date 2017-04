Vier "Avatar"-Sequels zu Weihnachten

Großansicht "Avatar - Aufbruch nach Pandora" bekommt ab Dezember 2020 vier Sequels (Bild: Fox) "Avatar - Aufbruch nach Pandora" bekommt ab Dezember 2020 vier Sequels (Bild: Fox)

it einem weltweiten Einspiel von 2,788 Mrd. Dollar ist "Avatar - Aufbruch nach Pandora" der erfolgreichste Film aller Zeiten. Regisseur James Cameron hat die Hauptdarsteller Zoe Saldana Sigourney Weaver und Stephen Lang wieder an Bord holen können, um in Neuseeland an einem Stück vier Sequels zu drehen. Nach zahlreichen Verschiebungen stehen jetzt die die US-Starttermine offenbar fest. Auf der Facebook-Seite des Films heißt es dazu: "Die Reise geht weiter amund."

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Kino Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen