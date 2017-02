Viele ARD-Serien künftig ein halbes Jahr in der Mediathek

Großansicht "In aller Freundschaft" kann künftig bis zu sechs Monate nach der Ausstrahlung in der Mediathek abgerufen werden (Bild: ARD) "In aller Freundschaft" kann künftig bis zu sechs Monate nach der Ausstrahlung in der Mediathek abgerufen werden (Bild: ARD)

Für tägliche Unterhaltungsserien (Bsp.: "Rote Rosen", "Sturm der Liebe"): von bisher sieben Tage auf bis zu drei Monate nach Ausstrahlung der jeweiligen Folge

Für wöchentliche Unterhaltungsserien (z.B. "In aller Freundschaft", "Großstadtrevier" , "Um Himmels Willen"): von bis zu sechs Wochen auf bis zu sechs Monate nach Ausstrahlung der jeweiligen Folge

, "Um Himmels Willen"): von bis zu sechs Wochen auf bis zu sechs Monate nach Ausstrahlung der jeweiligen Folge Für "sonstige Unterhaltungsserien, die besonders geeignet sind, den politischen und gesellschaftlichen Diskurs zu fördern und zur freien individuellen Meinungsbildung beizutragen" (z.B. "Weissensee", "Lindenstraße" ): von bis zu drei Monate auf bis zu sechs Monate nach Ausstrahlung der jeweiligen Folge

): von bis zu drei Monate auf bis zu sechs Monate nach Ausstrahlung der jeweiligen Folge Für nicht angekaufte Reihen (z.B. "Tatort", "Polizeiruf 110"): von bis zu drei Monate auf bis zu sechs Monate.

Der BR -Rundfunkrat hat in seiner heutigen Sitzung das vom Intendanten vorgelegte Telemedienkonzept "Angleichung der Verweildauern für fiktionale Formatkategorien auf DasErste.de an das ARD -Verweildauerkonzept" genehmigt. Innerhalb der ARD ist der BR für die Telemedienangebote des Senderberbunds federführend verantwortlich.Bislang gelten auf DasErste.de für bestimmte fiktionale Formatkategorien kürzere Verweildauern als jene, die das einheitliche ARD-Verweildauerkonzept für die Telemedienangebote der einzelnen Landesrundfunkanstalten vorsieht. Mit ihrem Konzept zielen die Intendanten auf eine längere Verweildauer für die betroffenen fiktionalen Formate.Im Detail hat dies folgende Veränderungen zur Folge:Dem Beschluss liegt eine über einjährige Beratung des Rundfunkrat und seiner Projektgruppe Telemedien im Rahmen eines Drei-Stufen-Test-Verfahrens zugrunde. Geprüft worden sei, ob das Telemedienkonzept den demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnissen der Gesellschaft entspricht, in qualitativer Hinsicht zum publizistischen Wettbewerb beiträgt, und welcher finanzielle Aufwand erforderlich ist.Vor der Veröffentlichung des neuen Konzepts steht als nächster Schritt noch die rechtsaufsichtliche Prüfung durch das Bayerische Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst an.

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema TV Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen