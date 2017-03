Viacom will Gianopulos für Paramount

Wie gleich zu Beginn der Suche nach einem Studiochef für Paramount spekuliert, wird wohl der ehemalige Fox -Chef Jim Gianopulos das Rennen machen. Zwar sind noch keine Verträge unterzeichnet, aber offenbar ist sich Gianopulos bereits handelseinig mit der Paramount-Mutter Viacom geworden: Zwischenzeitliche Vermutungen, Gianopulos, der nach 16 Jahren an der Spitze von Fox im vergangenen Jahr ein Powerplay gegen die jetzige Studiochefin Stacey Snider verlor, könne die Leitung von Legendary übernehmen, entsprangen wohl einer Initiative des Managers, sich bei Paramount noch besser als Nachfolger von Brad Grey in Stellung zu bringen. Sollte der Vertrag geschlossen werden, würde Gianopulos, der seine Karriere bei Paramount begonnen hatte, die Marken BET, Comedy Central, MTV, Nichelodeon, Nick Jr. und Paramount Pictures kontrollieren.Auch seine rechte Hand, die die Filmsparte übernehmen soll, steht wohl schon fest. Hierfür wird intensiv mit dem Produzenten Michael De Luca verhandelt, der gerade einen Triumph mit der Produktion der Verleihung der 89. Academy Awards feiern konnte und in den Kinos aktuell mit "Fifty Shades of Grey - Gefährliche Liebe" reüssiert. Er würde damit Rob Moore beerben, der im vergangenen Jahr nach einer Reihe empfindlicher Flops den Hut nehmen musste.Und noch eine Personalentscheidung scheint durch die Wahl Gianopulos in Bewegung gesetzt: Scott Stuber, der ehemalige Universal-Pictures -Kopräsident, der neben dem ehemaligen Warner -Filmchef Jeff Robinov und Paramount-Vize Rob Friedman in die engere Auswahl für den Chefposten bei Paramount gekommen war, wird nun zu Netflix gehen und dort die Filmabteilung leiten, die künftig eine größere Rolle spielen soll.

