VGF ehrt "Einmal bitte alles"-Produzentin Helena Hufnagel

Großansicht Luise Heyer in Helena Hufnagels Tragikomödie "Einmal bitte alles" (Bild: Der Filmverleih) Luise Heyer in Helena Hufnagels Tragikomödie "Einmal bitte alles" (Bild: Der Filmverleih)

Der VGF-Nachwuchsproduzentenpreis, der mit 60.000 Euro höchstdotierte deutsche Nachwuchsproduzentenpreis, geht in diesem Jahr an Helena Hufnagel Cocofilms ) für "Einmal bitte alles" , den sie auch inszeniert hat. Luise Heyer spielt in der Tragikomödie, die im Sommer knapp 20.000 Besucher in die deutschen Kinos gelockt hatte, die 27-jährige Isi, die sich in einer Lebensabschnittskrise befindet. Auf dem Weg, eine erfolgreiche Illustratorin zu werden, zeichnet sie eine Graphic Novel zu F. Scott Fitzgeralds "Die Schönen und Verdammten". "Verdammt" ist aber auch ein Attribut, das auf Isi selbst zutrifft. Denn als ihre beste Freundin Lotte ( Jytte-Merle Böhrnsen ) sich auf dem Weg zum gemeinsamen Erwachsenwerden einen ganz anderen Weg einschlägt und schwanger wird, sieht sich Isi mit ihren inneren Zukunftsängsten konfrontiert.Der VGF-Nachwuchsproduzentenpreis wird am 19. Januar im Münchner Prinzregententheater im Rahmen der Verleihung des Bayerischen Filmpreises vergeben.

Quelle: Blickpunkt:Film

