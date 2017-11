Verleiherverband hält Kritik an Kosslick für unfair und unangebracht

In der nach der Veröffentlichung einer Erklärung von 79 FilmemacherInnen angestoßenen Debatte um die Neuausrichtung der Berlinale und der aufkommenden Kritik an seiner Person erhält Dieter Kosslick jetzt auch Rückendeckung vom Verband der Filmverleiher (VdF) . In einer vom VdF-Geschäftsführer Johannes Klingsporn sowie den Mitgliedern des geschäftsführenden Vorstands, Martin Bachmann Oliver Koppert und Peter Sundarp unterzeichneten Stellungnahme zeigt man zwar durchaus Verständnis "für den Wunsch nach einer transparenteren Debatte um die zukünftige Struktur und Ausrichtung der Berlinale"; das "derzeitige Bashing und die daraus resultierende vermeintliche Kritik an dem Berlinale-Festivaldirektor Dieter Kosslick" sei jedoch nicht nur unfair, sondern auch völlig unangebracht. Schließlich sei es Kosslick dank seiner exzellenten internationalen Kontakte gelungen, die Berlinale als eines der vier wichtigsten Filmfestivals der Welt zu etablieren.Die Stellungnahme des VdF im Wortlaut:Obwohl wir durchaus Verständnis haben für den Wunsch nach einer transparenteren Debatte um die zukünftige Struktur und Ausrichtung der Berlinale, finden wir das derzeitige Bashing und die daraus resultierende vermeintliche Kritik an dem Berlinale Festivaldirektor Dieter Kosslick aus unserer Sicht nicht nur unfair, sondern auch völlig unangebracht. Die unsachgemäße Kritik an seiner Arbeit wird von uns in keiner Weise geteilt.Wir bedanken uns hier und heute bei Dieter Kosslick, den wir auch und nicht nur als Mensch sehr schätzen, ganz besonders für die hervorragende Arbeit, die er in den vergangenen 16 Jahren für die Berlinale geleistet hat. Er ist bei Stars und Filmemachern auf der ganzen Welt beliebt und genießt ihr Vertrauen. Dank seiner exzellenten internationalen Kontakte ist es Dieter Kosslick gelungen, die Berlinale als eines der vier wichtigsten Filmfestivals der Welt zu etablieren. Er ist ein großartiger Netzwerker, der mit ganzer Leidenschaft für das Kino brennt und der in der Branche hoch angesehen ist. Durch seine Gestaltung der Berlinale hat er das Image von Berlin und Deutschland in der Welt nachhaltig geprägt. Dafür sind wir Filmverleiher ihm sehr dankbar und stehen voll hinter ihm.Im Hinblick auf die Neugestaltung und Neustrukturierung der Berlinale muss dieser Geist der Weltoffenheit, der kulturellen Vielfalt, der Verbundenheit mit der Kinobranche und der Wertschätzung für den Kinofilm in all seinen Facetten weitergetragen werden.Lieber Dieter, wir freuen uns auf die nächsten beiden Jahre der Zusammenarbeit mit Dir.Martin Bachmann, Vincent de La Tour, Oliver Koppert, Peter Sundarp (Geschäftsführender Vorstand)Johannes Klingsporn (Geschäftsführer)

