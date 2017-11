Verleiher setzen auf "Initialzündung"

Großansicht VdF-Geschäftsführer Johannes Klingsporn (2.v.r.) mit den Vorstandsmitgliedern Benjamin Herrmann, Stephan Hutter, Oliver Koppert, Peter Sundarp, Manuela Stehr und Martin Bachmann. Nicht auf dem Bild sind die Vorstände Kalle Friz, Willi Geike und Vincent de La Tour VdF-Geschäftsführer Johannes Klingsporn (2.v.r.) mit den Vorstandsmitgliedern Benjamin Herrmann, Stephan Hutter, Oliver Koppert, Peter Sundarp, Manuela Stehr und Martin Bachmann. Nicht auf dem Bild sind die Vorstände Kalle Friz, Willi Geike und Vincent de La Tour

Großansicht Für das Gesamtjahr rechnet der VdF mit etwa 1,1 Mrd. Euro Umsatz, Weihnachtshits wie "Star Wars: Die letzten Jedi" sollen einen bombastischen Endspurt tragen (Bild: Walt Disney) Für das Gesamtjahr rechnet der VdF mit etwa 1,1 Mrd. Euro Umsatz, Weihnachtshits wie "Star Wars: Die letzten Jedi" sollen einen bombastischen Endspurt tragen (Bild: Walt Disney)

Die Jahrespressekonferenz des VdF ist nicht unbedingt für allzu pessimistische Einschätzungen der Lage bekannt. Und doch machte Vorstandsmitglied und Constantin -Geschäftsführer Oliver Koppert dort deutlich: Wirklich zufrieden kann man mit dem Zwischenstand kurz vor dem Weihnachtsgeschäft nicht sein. Sorgen bereitet vor allem, dass der "Mittelbau" zunehmend Schwächen zeigt und vergleichsweise wenige herausragende Filme das (derzeit noch überschaubare) Wachstum tragen. Wobei man diesem Aspekt auch Positives abgewinnen kann: Denn die großen Erfolge dieses Kinojahres zeigen, dass man die Massen mit dem richtigen Stoff nach wie vor für das Kinoerlebnis begeistern kann. Immerhin ließen sich bereits zwei Titel feiern, die deutlich über vier Mio. Besucher anlockten - was 2016 keinem einzigen Neustart gelang.Nicht dass das Wehklagen allzu groß gewesen wäre (schon gar nicht in Kopperts Haus, das im zweiten Halbjahr einen Erfolg an den anderen reihte). Aber dass die doch recht hohen Erwartungen, die man mitunter an ein Jahr ohne Fußballgroßereignisse hatte, bislang nur bedingt erfüllt wurden, liegt auf der Hand. Mit einem aktuellen Vorsprung von laut VdF etwa vier Prozent bei den Besuchern und sechs Prozent beim Umsatz ist man noch einigermaßen deutlich von einem Wachstum an der Grenze zum zweistelligen Bereich entfernt, dass vielleicht nicht direkt erwartet, aber doch zumindest von Vielen erhofft wurde. Angesichts des vielversprechenden (Kinobetreiber mit weniger als drei Leinwänden würden wohl sagen: "erheblich zu dicht getakteten") Programms um die Feiertage und den Jahreswechsel geht man seitens des VdF aber immerhin von einem Endresultat im Bereich von ca. 125 Mio. Besuchern und etwa 1,1 Mrd. Euro Boxoffice aus. Sollte diese Prognose eintreffen, wäre 2017 nach Umsätzen das zweitstärkste Jahr der Geschichte - und das Ergebnis damit durchaus einiger Ehren wert.Nicht hinwegtäuschen kann dies jedoch über die Tatsache, dass sich der Kuchen seit Jahren auf immer mehr Filme verteilt. Oder wie Vorstandsmitglied und Central-Film -Geschäftsführer Peter Sundarp es vorrechnete: Auf jeder Leinwand sind pro Woche im Schnitt rund 2,5 Filme im Einsatz, was sich auf etwa 11.000 Kopien summiere. "Das ist auf Dauer nicht mehr gut", so sein Fazit. Zunehmend würden Produzenten zu Verleihern, um überhaupt eine Chance zu haben, ihre Filme ins Kino zu bringen. Er sei sich nicht sicher, ob das in jedem Fall ein Gewinn sei - denn von "verstopften Leinwänden" habe niemand etwas. Tatsächlich gibt es durchaus auch Opfer einer Entwicklung zu vermelden, die Filme in immer größerer Anzahl zur Bedeutungslosigkeit verdammt - prominentes Beispiel ist hier sicherlich Movienet Skeptisch ob der Vielzahl an Playern im (Verleih-)Markt zeigte sich auch VdF-Geschäftsführer Johannes Klingsporn , der darauf verwies, dass 96 der 100 erfolgreichsten Filme des Jahres von VdF-Mitgliedern ins Kino gebracht worden seien. "Verleih ist nichts, das man nur nebenher machen kann", so seine Ansage. Indes darf man - auch wenn es an dieser Stelle nicht thematisiert wurde - durchaus darauf verweisen, dass auch Erfolgsgeschichten abseits des "Establishments" möglich sind. Beispielhaft genannt sei hier nur der enorme Erfolg einer von der AG Kino-Gilde zu Recht als "Kinophänomen des Jahres" geadelten Dokumentation: " Weit. " brachte es bislang auf über 320.000 Kinobesucher.An der grundsätzlichen Problematik, dass immer mehr Content auf die Leinwände drängt, ist indes nicht zu rütteln - wobei es ausdrücklich nicht Hollywood ist, das die Schleusentore geöffnet hat. Im Gegenteil. Laut Klingsporn hat die Anzahl der Erstaufführungen zwischen 2007 und 2016 insgesamt um satte 120 zugenommen. Mit einem Zuwachs um 44 zeichneten deutsche Starts dabei für mehr als ein Drittel dieses Anstiegs verantwortlich, während die Zahl der US-Releases im selben Zeitraum um fünf abnahm.Ohnehin gilt: An Umsätzen jenseits der Milliarde mag es nicht allzu viel zu mäkeln geben. Doch die Entwicklung der Besucherzahlen als laut Sundarp "wichtigerer Größe" gibt trotz aktuell leicht positiver Tendenz Anlass zum Handeln. Vor allem von 2016, in dem die Kinoreichweite erstmals unter 40 Prozent der Bevölkerung sank, sei nach den Worten von Klingsporn ein "deutliches Alarmsignal" ausgegangen, auf das man reagieren müsse. Den Boden für geplante Maßnahmen bereitete dabei nicht zuletzt die GfK -Studie zu den "kritischen Zielgruppen", auf deren Basis in den sogenannten All-Industry-Gesprächen unter Einbeziehung der Kinoverbände diskutiert wurde. Eines der Resultate dieser Gespräche soll im kommenden Jahr seinen großen Aufschlag feiern: Eine bundesweite Social-Media-Kampagne, die den Erlebnisort Kino vor allem für die Gruppe der 14- bis 29-Jährigen wieder deutlicher in den Fokus rückt. Laut Klingsporn verspricht man sich davon eine "Initialzündung" in der Kommunikation mit den so wichtigen jüngeren Zielgruppen. Wirklich Konkretes wollte man zu dem Pitch, dessen Ausarbeitung von Marketingexperte Jan Oesterlin organisiert wurde, aktuell noch nicht verraten, auch wenn zwischen den Zeilen klar wurde, dass der einzelne Kinobetreiber dazu aufgerufen sein wird, die Wirkung der Kampagne mit eigenem Engagement zu verlängern. Auch im Kreis der VdF-Mitglieder sei das Thema zunächst nur allgemein besprochen worden, da man der FFA -Präsidiumssitzung im Dezember nicht vorgreifen wolle. Schließlich erhofft man sich für die Maßnahme - an deren Dringlichkeit es keinen Zweifel gebe - Förderung durch die FFA. Als potenziellen Antragsteller benennt der VdF übrigens die Zukunft Kino Marketing GmbH , um die es in den vergangenen Jahren doch eher still geworden war. Im Idealfall, so Klingsporn, werde man schon zur Filmwoche München den Vorhang lüften können. Bereits zur Verfügung stellen könne man indes die von Oesterlin entwickelten Handlungsleitfäden zum "After-Work-Kino", die Kinobetreibern bundesweit die Umsetzung dieses schon vielfach verwirklichten Konzepts erleichtern sollen.Auch dem ganz jungen Publikum widmete der VdF in diesem Jahr seine Aufmerksamkeit: Ausdrücklich begrüßt wurde in diesem Zusammenhang ein spannendes Pilotprojekt von Vision Kino . Ende Januar kommenden Jahres wird erstmals zur "KitaKinoWoche Hamburg" geladen. Die Hoffnung der Verleiher, dass dieses Beispiel Schule machen könne, scheint schon jetzt berechtigt. Denn wie Klingsporn berichtete, durfte sich Vision-Kino-Geschäftsführerin Sarah Duve über enorm positive Reaktionen freuen: Innerhalb von nur einer Woche seien die Plätze ausgebucht gewesen.Alles andere als zufrieden zeigt sich der VdF beim Thema Förderung. Denn auch wenn man es grundsätzlich begrüße, dass auf Bundesebene nun deutlich mehr Geld für die Produktion zur Verfügung gestellt werde, sehe man eine erhebliche Schieflage. Lediglich die FFA habe sich der bereits vor einem Jahrzehnt erhobenen Forderung nach einer Mittelrelation von 2/3 (Produktion) und 1/3 (Verleih/Marketing) zumindest angenähert. Bei den Länderförderern sei der Anteil der Verleihförderung hingegen erheblich zu gering, bei der kulturellen Filmförderung des Bundes spreche man sogar von einem "grotesken Missverhältnis". Zumal es "absurd" sei, dass man für Erfolg auch noch "bestraft" werde, wie Klingsporn ausführte.Mindestens ebenso freundliche Worte hat der Verleiherverband für die Pläne der Ministerpräsidenten übrig, im Rahmen des 21. Rundfunkänderungsstaatsvertrages mit der sogenannten "Betrauungsnorm" eine kartellrechtliche Ausnahme im Bereich Programmeinkauf und -verwertung für die Öffentlich-Rechtlichen zu schaffen. Was laut Prokino -Geschäftsführer Stephan Hutter mit dem "Sparzwang" begründet werde und bislang einen klaren Kartellrechtsverstoß dargestellt habe, würde den Sendern potenziell erheblich bessere Konditionen sichern - zu Lasten der anderen Seite, versteht sich. Ein Thema, dass man auch auf europäischer Ebene klären müsse, wie Klingsporn ankündigte. "Gefallen lassen" wolle man sich das Vorgehen jedenfalls nicht und schon jetzt übt man diesbezüglich den Schulterschluss unter anderem mit dem Verband Privater Rundfunk und Telemedien (VPRT) Angesichts der Debatten in den USA um das Flatrate-Angebot MoviePass mag übrigens zunächst überraschen, dass das Thema "Preisgestaltung" die Verleiher derzeit so gar nicht umtreiben soll - auch wenn man zugab, dass mit den Kinos unter anderem diskutiert werde, ob eine Vorverkaufsgebühr Teil des Endverbraucherpreises sei oder nicht. Klingsporn stellte dazu fest, dass es problematisch sei, wenn das Online-Ticket teurer als das vor Ort gekaufte ist. Grundsätzlich aber sei der Ticketpreis kein Punkt, auf den man sich aktuell konzentrieren würde. Denn die Zielgruppenstudie habe ergeben, dass er kein ausschlaggebendes Kriterium pro oder contra Kinobesuch sei. Entscheidend seien vielmehr die Wertigkeit des Erlebnisses - und die Kommunikation. Letzteren Punkt werde man nun konzertiert in Angriff nehmen - man darf gespannt sein.Gewählt wurde beim VdF übrigens auch, allerdings gibt es an dieser Stelle keine Neuerungen zu vermelden: So bilden Oliver Koppert, Peter Sundarp, Martin Bachmann und Vincent de La Tour weiterhin den geschäftsführenden Vorstand. Ihnen zur Seite stehen als weitere Vorstandsmitglieder Manuela Stehr Willi Geike , Stephan Hutter und Benjamin Herrmann Marc Mensch

Quelle: Blickpunkt:Film

