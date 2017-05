Veranstaltungsort der KINO 2018 steht fest

Großansicht 2018 trifft sich die deutsche Kinobranche zum Networking wieder in Baden-Baden (Bild: Jan Bürgermeister/Fotostate.de) 2018 trifft sich die deutsche Kinobranche zum Networking wieder in Baden-Baden (Bild: Jan Bürgermeister/Fotostate.de)

Dass der Filmtheaterkongress nach seiner diesjährigen Auflage nicht nach Karlsruhe zurückkehren würde, stand auch ohne offizielle Bestätigung seitens des HDF Kino längst fest. So hatte HDF-Vorstand Thomas Negele Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup in seiner Eröffnungsrede geradezu düpiert, als er sich nicht nur zu Baden-Baden als dem Ort bekannte, dem sein Herz gehöre, sondern die Gastgeberstadt ausschließlich mit dem Baustellenproblem in Verbindung brachte. Mentrup reagierte entsprechend.Baden-Baden ist aus Sicht der Verbandsspitze indes nur zweite Wahl. Tatsächlich hatte der HDF schon Ende vergangenen Jahres wichtigen Partnern Berlin als künftigen Austragungsort kommuniziert und später auch in den FFA -Gremien entsprechende Pläne diskutiert. Bis zuletzt wurden seitens des HDF mögliche Austragungsorte in Berlin sondiert, letztlich fiel die Entscheidung aber für eine Rückkehr nach Baden-Baden - zumindest im kommenden Jahr. Blickpunkt: Film hatte auf eindringliche Bitte des Vorstandsvorsitzenden Thomas Negele von einer Berichterstattung über diese Vorgänge zu einem frühen Zeitpunkt abgesehen. Die Befürchtung des HDF: Würde man das Ende von Karlsruhe als Veranstaltungsort zu früh kommunizieren, würde der Zuspruch in diesem Jahr noch schlechter ausfallen, als schon damals zu befürchten stand.Nun also ist es offiziell verkündet: Nach einstimmigem Beschluss des HDF-Hauptausschusses wird der Kongressstattfinden.Ob ausschlaggebend war, dass man in Berlin trotz intensiver Suche noch keine geeigneten (und bezahlbaren) Locations finden konnte, ist offen. Denkbar ist auch, dass sich bereits frühzeitig abzeichnete, dass etliche Majors auch nicht für eine Teilnahme in Berlin zu gewinnen sein würden. So durfte man in Gesprächen mit einzelnen Vertretern von Verleihern, die keine Tradeshows in Karlsruhe veranstalteten, durchaus den Eindruck gewinnen, dass der Filmtheaterkongress für Sie keine sonderlich hohe Priorität (mehr) besitzt - nicht zuletzt deshalb, weil mit der stetig wachsenden (und in diesem Jahr auf ganze vier Tage verlängerten) Film-Messe Köln seit Jahren eine organisatorisch wie auch zeitlich deutlich attraktivere Alternative existiere, bei der die Filme klar im Zentrum stünden.Eine Rolle bei der Entscheidung könnte auch gespielt haben, dass sich die Aussteller als wesentliche finanzielle Säule des Kongresses bei einem Treffen am Rande der Kino 2017 mit eindrucksvoller Mehrheit für Baden-Baden ausgesprochen hatten ( wir berichteten ) und dieser Ort auch hohes Ansehen bei zahlreichen Kinobetreibern genießt.Offiziell heißt es in einer Mitteilung des HDF Kino: "Wir folgen damit einem verstärkt geäußerten Wunsch sowohl unserer Mitglieder und Kongressbesucher als auch der Aussteller." Übersetzt bedeutet dies, dass alleine die Besucherrückgänge ein Festhalten an Karlsruhe undenkbar machten: Schon 2016 hatte der HDF mit einem nahezu 15-prozentigen Minus bei den Teilnehmern zu kämpfen gehabt. Dass man nun die Zahlen für 2017 erst gar nicht veröffentlichte, spricht Bände. Zwar ließ der Verband verlauten, dass "mit geringfügigen Abweichungen Besucherzahlen auf vergleichbarem Niveau wie im Vorjahr" erreicht worden seien. Ein Minus um die zehn Prozent soll nach Informationen aus dem Umfeld der Organisatoren allerdings deutlich näher an der Wahrheit liegen.Unklar ist, ob mit dem Umzug nach Baden-Baden auch eine längerfristige Perspektive verbunden ist. Eine Pressemitteilung des HDF bleibt diesbezüglich (vermutlich bewusst) offen. Fest steht, dass in Baden-Baden die zumindest theoretische Möglichkeit besteht, Tradeshows in einem Kino abzuhalten. Schließlich wäre ein Shuttle-Service zum erst vor zwei Jahren eröffneten Cineplex potenziell kaum aufwändiger als jener zwischen dem Filmpalast am ZKM und der Schwarzwaldhalle in Karlsruhe.Laut der Pressemitteilung des HDF plane dieser gemeinsam mit der Tochtergesellschaft Forum Film jedenfalls, das Angebot an Tradeshows (die, gemessen an der Gesamtbesucherzahl in Karlsruhe und der frühen Termine, tatsächlich gut frequentiert wurden) wenigstens im gleichen Umfang zu erhalten.

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Kino Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen