Vera Rockel spricht für NBCUniversal Deutschland

Großansicht Vera Rockel Vera Rockel

Als Head of Communications und Unternehmenssprecherin verantwortet Vera Rockel künftig die gesamte Unternehmens- und Programmkommunikation für die am Standort München beheimateten Sendermarken und SVoD-Angebote von NBCUniversal International Networks Deutschland . Rockel leitete zuletzt die Presse- und PR-Abteilung bei der Produktionsfirma Wiedemann & Berg . Bis zum Jahresende soll das Presseteam von NBCUniversal International Networks Deutschland unter Rockels Führung neu ausgerichtet und erweitert werden.Geschäftsführerin Katharina Behrends : "Ich freue mich sehr, mit Vera Rockel eine absolute Kommunikationsexpertin an Bord geholt zu haben. Zusammen mit ihrem neuen PR-Team wird sie die Medienpräsenz unserer Sendermarken erfolgreich weiter ausbauen und auch in der Unternehmenskommunikation neue Impulse setzen. 2018 wird für uns als Unternehmen ein spannendes Jahr, umso wichtiger ist es, in der gesamten PR innovative und kreative Wege unter erfahrener Leitung zu gehen."

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema TV Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen