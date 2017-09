"Veep" dankt nach Staffel sieben ab

Großansicht Brillantes Fernsehen: "Veep" Brillantes Fernsehen: "Veep"

Selina Meyer beendet ihre Regentschaft nach der siebten Staffel. HBO und Showrunner David Mandel haben gemeinsam beschlossen, die erfolgreiche Comedy-Serie " Veep " von und mit Julia Louis-Dreyfus nach der nächstes Jahr ausgestrahlten Staffel sieben zu beenden. "Veep" gilt als eine der besten Comedy-Serien der heutigen Zeit und räumte regelmäßig bei den Emmys ab: Louis-Dreyfus gewann fünf Mal hintereinander als beste Schauspielerin einer Comedy-Serie (und ist aktuell erneut nominiert), die Serie selbst war sechs Jahre hintereinander in der Kategorie Beste Comedy-Serie nominiert und hat schließlich in den letzten beiden Jahren auch gewonnen (mit einem weiteren möglichen Gewinn bei der Verleihung am 17. September).

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema TV Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen