VdF mahnt zur Abrechnungsdisziplin

Großansicht VdF-Geschäfstführer Johannes Klingsporn VdF-Geschäfstführer Johannes Klingsporn

Laut dem Verband der Filmverleiher (VdF) müssen sich einzelne deutsche Kinos demnächst auf Nachforderungen bei der Filmmiete gefasst machen. Wie VdF-Geschäftsführer Johannes Klingsporn gegenüber Blickpunkt: Film erklärte, würden sich in jüngster Zeit Fälle unkorrekter Verleihabrechnungen der Kinos häufen. So habe man festgestellt, dass in Einzelfällen statt des Endverbraucherpreises (EVP) der sogenannte Verleihabrechnungspreis in Ansatz gebracht werde.Zwar ist diese Möglichkeit im Zertifizierungskatalog für EDV-Kassensysteme ausdrücklich angelegt, Hintergrund sind die unterschiedlichen Abrechnungspraktiken bei 3D-Filmen. Allerdings kann laut VdF von dieser Möglichkeit nur in solchen Fällen Gebrauch gemacht werden, in denen konkrete, schriftliche Vereinbarungen zwischen den Verleihern und den jeweiligen Kinos vorliegen.Soweit es keine derartigen Vereinbarungen gebe, müssten Aufpreise (beispielsweise für D-Box-Sitze oder Luxuslogen) bei der Berechnung der Filmmiete voll in Ansatz gebracht werden. Laut Klingsporn habe man jedoch festgestellt, dass dies in letzter Zeit häufiger nicht der Fall sei und einzelne Kinos eigenmächtig nur einen Teil des Endverbraucherpreises abrechneten, insbesondere hinsichtlich des Zuschlags für D-Box-Sitze. Dies betreffe indes nicht nur die Filmmiete, sondern auch die Filmabgabe an die FFA . Aktuell sei man dabei, die Fälle eingehend zu untersuchen. Selbstverständlich, so der VdF-Geschäftsführer, würden die korrekten Summen dann in sämtlichen Fällen nachgefordert. "Wir mahnen eindringlich zur Abrechnungsdisziplin, ansonsten kann es im Nachhinein teuer werden", so Klingsporn.Grundsätzlich sorgt die Frage der Abrechnung von Aufschlägen, die sich Kinos mittels hoher Investitionen erkaufen (so stellen beispielsweise die Ausgaben für Dolby Atmos oder D-Box-Sitze die Kosten der Digitalisierung schnell in den Schatten) für Diskrepanzen zwischen Kino und Verleih. Zumal gerade technische Alleinstellungsmerkmale wie D-Box mit laufenden Lizenzgebühren verbunden sind, die aktuell bei der Berechnung der Verleihmiete nicht zum Vorabzug gebracht werden können.In einer Umfrage, die Sie in der aktuellen Ausgabe von Blickpunkt: Film finden, plädieren Kinobetreiber dafür, auch in solchen Fällen - analog zum Handling der 3D-Abrechnung - zu partnerschaftlichen Lösungen zu kommen.So erklärt etwa Cineplex -Geschäftsführer Kim Ludolf Koch : "Wichtig wäre mir [...] der Hinweis, dass derart hohe Investitionen auch einer Refinanzierung bedürfen. Dies ist ein Punkt, der bei den Verleihkonditionen nicht hinreichend reflektiert wird. Bei 3D gibt es ein faires Abkommen, bei den neuen nicht minder teuren Investitionen fehlt ein solches Modell." Kinopolis -Geschäftsführer Gregory Theile stellt fest: "Um die Investitionsbereitschaft der Kinos weiter zu steigern, wären wir als Branche allerdings gut beraten, wenn auch im Verhältnis zwischen Kino und Verleih partnerschaftliche Modelle gefunden werden, die der einseitigen Kostentragung dieser Investitionen Rechnung tragen, bspw. indem der Kinobetreiber zur Refinanzierung dieser Investitionen bei der Leihmietenberechnung einen gewissen Betrag in Abzug bringen darf. Andernfalls wird sich das Innovationspotenzial der Branche - nicht zuletzt vor dem Hintergrund der ständig angedrohten Fensterverkürzung - nie in vollem Maße ausschöpfen lassen."Marc Mensch

Quelle: Blickpunkt:Film

