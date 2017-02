Valentinstaghit "Fifty Shades of Grey - Gefährliche Liebe"

Großansicht Nach einem starken Valentinstag hat "Fifty Shades of Grey - Gefährliche Liebe" nun schon knapp 1,5 Mio. Besucher in die deutschen Kinos gelockt (Bild: Universal) Nach einem starken Valentinstag hat "Fifty Shades of Grey - Gefährliche Liebe" nun schon knapp 1,5 Mio. Besucher in die deutschen Kinos gelockt (Bild: Universal)

Nachdem "Fifty Shades of Grey - Gefährliche Liebe" bereits an seinem ersten Wochenende die Eine-Mio.-Besucher-Marke in den deutschen Kinos geknackt hatte ( wir berichteten ), steuert das Sequel nun in schnellen Schritten auf die Zwei-Mio.-Besucher-Marke zu. Wie der Verleih Universal Pictures International Germany heute mitteilt, kamen allein am gestrigen Valentinstag 280.000 Besucher hinzu. Damit hatte "Fifty Shades of Grey - Gefährliche Liebe" gestern seinen bisher stärksten Auswertungstag. Insgesamt steht "Fifty Shades of Grey - Gefährliche Liebe" damit aktuell bei 1,43 Mio. Besuchern und einem Boxoffice von 12,74 Mio. Euro.

Quelle: Blickpunkt:Film

