US-Verleih für "Der junge Karl Marx"

Mit The Orchard hat Raoul Pecks "Der junge Karl Marx" jetzt einen US-Verleih gefunden; der Kinostart ist für diesen Herbst geplant.Im Mittelpunkt der französisch-deutsch-belgischen Koproduktion steht die Freundschaft zwischen Karl Marx ( August Diehl ) und Friedrich Engels ( Stefan Konarske ), den Vätern des Marxismus. Über das Werk, das im Rahmen der Berlinale seine Premiere gefeiert hatte, sagt Peck: "Vor ein paar Jahren, als die Welt eine neuerliche Finanzkrise durchlebte, hatte ich das Bedürfnis, an den Ursprung zurückzugehen: die Analyse der brutalen kapitalistischen Gesellschaft, in der wir uns nach wie vor befinden, durch diese drei jungen Europäer aus gutem Hause (Karl, Friedrich und Jenny; Anm. der Red: Frau von Karl Marx, gespielt von Vicky Krieps ), die beschlossen haben, diese absolut ungleiche Welt zu verändern. Und sie haben es schlussendlich auch getan, wenn auch nicht auf die Art und Weise, wie sie es sich vorgestellt hatten. Ich bin begeistert darüber, mit The Orchard zusammenzuarbeiten, um den Film noch in diesem Jahr dem US-Publikum näher zu bringen.""Der junge Karl Marx" steht in den deutschen Kinos aktuell bei 145.000 Besuchern.

Quelle: Blickpunkt:Film

