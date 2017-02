US-Studie: Zahl der Hauptdarstellerinnen in Kinofilmen auf Rekordniveau

Der Anteil der Filme mit einer Hauptdarstellerin war im vergangenen Jahr so hoch wie nie zuvor. Das geht aus einer vom Center for Study of Women in Television and Film der San Diego State University hervor, in der die 100 einspielstärksten Filme in den US-Kinos betrachtet wurden. Demnach stieg dort die Zahl der Hauptdarstellerinnen im Vergleich zum Vorjahr um sieben Prozentpunkte auf 29 Prozent, den höchsten Wert seit der ersten Erstellung der Studie im Jahr 2002. Als Hauptdarsteller/in wird in der Studie eine Rolle definiert, aus deren Sicht die Handlung des Films erzählt wird.Gestiegen ist auch die Zahl der Hauptcharaktere, also der Rollen, die in mehr als einer Szene zu sehen und maßgebend für die Handlung sind, die von Darstellerinnen verkörpert wird - um drei Prozentpunkte auf einen ebenfalls Bestwert von 37 Prozent. Um einen Prozentpunkt gesunken ist dagegen der Anteil der Darstellerinnen in Sprechrollen generell; er betrug 2016 32 Prozent.Eine Verdoppelung des Anteils von drei auf sechs Prozent hat die Studie bei asiatischen Darstellerinnen festgestellt. Auch der Anteil der schwarzen Darstellerinnen ist leicht auf 14 Prozent gestiegen, während der Anteil der Latino-Darstellerinnen von vier auf drei Prozent gesunken ist.Betrachtet man die Altersgruppen, so stellt die Studie fest, dass die Hauptdarstellerinnen in den betrachteten Filmen im Durchschnitt jünger sind als die Hauptdarsteller. So sind 32 Prozent der Hauptdarstellerinnen älter als 40 Jahre, bei den Hauptdarstellern liegt dieser Anteil bei 52 Prozent.

