US-Regisseure werden stärker an SVoD-Produktionen beteiligt

Der Verwaltungsrat der US-amerikanischen Regie-Gewerkschaft Directors Guild of America (DGA) hat einen neuen 3-Jahres-Tarifvertrag abgesegnet, nach dem Regisseure künftig mehr Geld für ihre Mitwirkung bei Originals der SVoD-Dienste erhalten. Demnach seien in dem neuen Vertrag für die Gewerkschaftsmitglieder nicht nur Lohnsteigerungen von 2,5 Prozent im ersten Jahr und von drei Prozent im zweiten und dritten Jahr vorgesehen, sondern auch Tantiemen, die bei hochbudgetierten Produktionen für die größten Streamingplattformen bis um das dreifache höher ausfielen als bisher. Erstmals vertraglich geregelt sind zudem Tantiemen für Regisseure bei Produktionen ausländischer SVoD-Dienste. Zudem werden erstmals auch Unit Production Manager und Regieassistenten an hochbudgetierten SVoD-Produktionen beteiligt. Der Vertrag gilt ab 1. Juli 2017 und hat eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2020. Er muss noch von den DGA-Mitgliedern ratifiziert werden."Dieser hervorragende Deal ist das Ergebnis eines mehr als einjährigen Vorbereitungszeitraums und wochenlangen harten Verhandlungen, die von unseren Co-Verhandlungsführern Michael Apted und Thomas Schlamme und unserem unerschrockenen Chefunterhändler, National Executive Director Jay Roth, geführt wurden", freut sich DGA-Präsident Paris Barclay und würdigt die Regelung für SVoD-Produktionen mit den Worten von Eishockey-Ikone Wayne Gretzky: "Geh dorthin, wo der Puck hingeht, nicht wo er war."

Quelle: Blickpunkt:Film

