US-Produzenten ehren Ava DuVernay

Großansicht Ava DuVernay wird von der PGA mit dem Visionary Award ausgezeichnet (Bild: Luca Teuchmann/Getty Images) Ava DuVernay wird von der PGA mit dem Visionary Award ausgezeichnet (Bild: Luca Teuchmann/Getty Images)

Die Producers Guild of America (PGA) zeichnet Ava DuVernay im Rahmen ihrer jährlichen Preisverleihung am 20. Januar mit dem Visionary Award aus. Die Auszeichnung erhalten nach Angaben der PGA Produzenten im Bereich Film, TV und Neue Medien für ihren "einzigartigen oder erhebenden Beitrag zu unserer Kultur durch inspiriertes Geschichtenerzählen oder Darstellungskunst".Ava DuVernay war als erste afro-amerikanische Regisseurin für "Selma" , bei dem sie auch als Ausführende Produzentin fungiert hatte, für einen Oscar nominiert gewesen. Zuletzt produzierte sie die Oscar-nominierte und mit zwei Emmys ausgezeichnete Dokumentation über Rassendiskriminierung in den USA, "13th" "Das Auftauchen von Ava DuVernay als Produzentin und Filmemacherin war eine der großartigsten Entwicklungen in den vergangenen Jahren. Ganz gleich ob in geskripteten Kino- und TV-Produktionen oder in Dokumentationen - ihre einzigartige Art sich auszudrücken, ihre Fähigkeiten und ihre Leidenschaft haben das Publikum in den USA und auf der ganzen Welt inspiriert. Sie ist auf jeden Fall eine visionäre Geschichtenerzählerin und wir freuen uns, sie als solche 2018 auszeichnen zu können", erklärten die PGA-Chairmen Donald De Line und Amy Pascal

Quelle: Blickpunkt:Film

