US-Kinogänger heiß auf "Wonder Woman"

Favorit der Fandango-Nutzer: "Wonder Woman"

Die US-Ticketingplattform Fandango hat die Resultate ihrer jährlichen Umfrage zu den meisterwarteten Kinofilmen der Sommersaison veröffentlicht - und es sieht so aus, als würde ein weiblicher Superheld eine veritable Lücke im Aufgebot der Studios füllen. Mehr als 10.000 Nutzer - und damit laut Fandango so viele wie noch nie zuvor in der 17-jährigen Geschichte des Unternehmens - hatten ihre Favoriten aus dem vom 29. Mai (Memorial Day) bis 4. September (Labor Day) dauernden Zeitraum benannt. Durchgesetzt hat sich am Ende die DC-Adaption " Wonder Woman " ( Warner ) von Regisseurin Patty Jenkins , die als eigenständiger Film zwischen die Auftritte von Titelheldin Gal Gadot in " Batman V Superman: Dawn of Justice " und das im November startende DC-Gipfeltreffen " The Justice League " tritt."Es ist großartig, 'Wonder Woman' an der Spitze unserer Hitliste zu sehen", erklärt Erik Davis von Fandango. "Erste Screenings wurden sehr positiv aufgenommen, die Zuschauer schätzen die Mischung aus Action, Abenteuer, Humor und Romantik." Wie sehr der Film einen Nerv trifft, zeigt eine separate Umfrage, die Fandango unter Fans der Comicreihe anstellte. Demnach freuen sich 92 Prozent explizit darüber, einen Film zu sehen, der gezielt einem weiblichen Superhelden gewidmet ist. 87 Prozent würden sich wünschen, dass Hollywood mehr Filme mit weiblichen Superhelden in der Titelrolle produzieren würde. Laut Fandango liege "Wonder Woman" bei den Vorverkäufen aktuell vor dem Wert, den " Captain America: The First Avenger " 2011 zum selben Zeitpunkt vor Start erreicht hatte. Die Marvel-Adaption war damals in den USA mit gut 65 Mio. Dollar Boxoffice am ersten Wochenende gestartet.Welche Filme von den US-Kinogängern in die Top 10 der heißesten Sommer-Blockbuster gewählt wurden, erfahren Sie in der Fotoshow:Darüber hinaus hat Fandango auch die Top 5 in ausgewählten Kategorien veröffentlicht.1. "Ich - Einfach Unverbesserlich 3" / 2. "Cars 3" / 3. "Captain Underpants" / 4. "Ballerina" / 5. "Emoji - Der Film"1. "Baywatch" / 2. "The Killer's Bodyguard" / 3. "Girls Trip" / 4. "Girl's Night Out" / 5. "Casino Undervover"1. "The Book of Henry" / 2. "Amityville: The Awakening" / 3. "Annabelle 2" / 4. "It Comes at Night" / 5. "47 Meters Down"Auffällig ist sicherlich, wie medioker das Sommer-Aufgebot im Thriller-Bereich ist. So schaffte es mit "47 Meters Down" ein Film in die Topliste, der schon für 2016 als Videopremiere gedacht war und nun rund ein Jahr später noch auf die US-Leinwände kommen soll. Auch "Amityville: The Awakening" hat - wenngleich als Kinofilm vorgesehen - eine lange Historie an Verschiebungen hinter sich.

Quelle: Blickpunkt:Film

