US-Justiz bleibt im Fall Polanski hart

Roman Polanski

Dem Ansinnen von Roman Polanski , das US-Strafverfahren wegen mutmaßlicher Vergewaltigung einer Minderjährigen im Jahr 1977 mit der Zusicherung einer Verurteilung auf Bewährung zu einem Ende zu bringen, hat die Staatsanwaltschaft in Los Angeles eine klare Absage erteilt.Polanskis Anwalt Harland Braun hatte Mitte Februar beim zuständigen Richter Scott Gordon eine neuerliche Anhörung beantragt (wir berichteten). Die zentrale Rolle sollte dabei die Veröffentlichung einer bisher unter Verschluss gehaltenen eidlichen Aussage des einstigen Staatsanwalts Roger Gunson spielen: Diese soll einen 1978 geschlossenen Handel mit den Justizbehörden belegen, wonach sich Polanski im Gegenzug für die Einräumung einer Straftat unter 90-tägige psychiatrische Beobachtung begeben sollte. Nachdem der damalige (zwischenzeitlich verstorbene) Richter Laurence Rittenband dem Angeklagten nach dessen Teilgeständnis aber eine bis zu 50-jährige Haftstrafe androhte, floh Polanski nach Europa.Harland Braun hatte erklärt, Polanski werde in die USA zurückkehren, um das Verfahren abzuschließen - soweit die geheime Aussage veröffentlicht werde und das zuständige Gericht auf deren Basis eine Verurteilung auf Bewährung zusage.Eine Forderung, die bei der zuständigen Staatsanwaltschaft in Los Angeles nicht auf fruchtbaren Boden fällt. Der Blog Deadline.com hat ein 15-seitiges Dokument veröffentlicht, in dem die Staatsanwaltschaft Polanskis Wünsch eine klare Absage erteilt - und sein bisheriges Verhalten scharf kritisiert. Die "größte Beleidigung" die der Angeklagte den Justizbehörden entgegen gebracht habe, sei dabei die Tatsache gewesen, dass er auf ein Angebot aus dem Jahr 1997 nicht eingegangen sei, in dessen Rahmen ihm eine Verurteilung zu einer bereits verbüßten Strafe ohne weiteren Haftantritt zugesagt worden sei. Polanski habe damals zusätzlich gefordert, dass die Verhandlung nicht öffentlich sein dürfe, worauf das Gericht nicht einging.Hinsichtlich seines jüngsten Begehrens formuliert es die Staatsanwaltschaft nun so: "Dem Angeklagten stehen viele Optionen offen, wenn er sich der hiesigen Gerichtsbarkeit wieder unterwirft. Er kann vor Gericht gehen und um eine milde Strafe bitten. Er kann sein Geständnis zurückziehen und damit das Risiko eingehen, dass sämtliche der ursprünglichen Anschuldigungen vor Gericht verhandelt werden. Er kann Rechtsmittel einlegen. Was er aber nicht kann, ist von außerhalb Resultate vorzugeben, während er sich vor jeglichen negativen Konsequenzen abschirmt."

Quelle: Blickpunkt:Film

